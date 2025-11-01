#Халық заңгері
Қаржы

Мемлекет еліміздің аграрлық секторына 300 млрд теңгеден аса ақша қарыз

Субсидия, аграрлық сектор, берешек, мемлекет, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.11.2025 12:16 Сурет: gov.kz
Қазақстанда агроөнеркәсіптік кешенде барлық түрдегі субсидиялар бойынша берешек 341,3 млрд теңгені құрады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның 152,2 млрд теңгесі несиелер бойынша пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялауға тиесілі, делінген  Ауылшаруашылығы министрлігінің хабарламасында.

Берешек барлық өңірлерде тіркелген. Ең көбі Ақмола, Қостанай және Солтүстік Қазақстан облыстарына тиесілі, жиыны - 173,7 млрд теңге, бұл жалпы соманың 51%-ын құрайды.

Дегенмен, субсидиялар бойынша берешек біртіндеп азайып келеді, тек биылдың өзінде 148,5 млрд теңге қарыз өтелді.

2023 жылдан бастап аграрлық секторды субсидиялауға арналған барлық шығыстар жалпы сипаттағы трансферттер туралы заң аясында жергілікті бюджеттерге жүктелген. 2025 жылы жергілікті бюджеттерде агроөнеркәсіптік кешенді субсидиялауға 433,6 млрд теңге қарастырылған, оның бір бөлігі өткен жылдардағы "күту тізімдері" бойынша берешекті өтеуге бағытталады.

Ауыл шаруашылығы министрлігі өңірлердің әкімдіктеріне төлемдерді жеделдету үшін қосымша қаражат көздерін табуды, соның ішінде қолданыстағы бағдарламалар шеңберінде қаражатты қайта бөлу және басқа да ішкі резервтер есебінен ұсынып отыр. Үкімет жергілікті бюджеттердің шектеулі мүмкіндіктерін ескере отырып, республикалық резерв қаражаты есебінен қосымша қолдау көрсетуде.

Мысалы, былтыр өңдеуге тапсырылған қант қызылшасын субсидиялауға 10 млрд теңге бөлінді. 2025 жылы қосымша 57,8 млрд бөлінді, оның 48,4 млрд сомасы тыңайтқыштардың құнын субсидиялауға, ал 9,4 млрд қант қызылшасы өндірушілерін қолдауға арналады.

Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне субсидия төлемдері жоспарлы түрде жүргізілуде. Министрлік әкімдіктерімен бірлесіп, берешекті азайту және субсидиялау тетігінің ашықтығын арттыру бағытында жүйелі жұмыс жүргізуде. 

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
