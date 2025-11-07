#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
526.79
606.34
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
526.79
606.34
6.51
Қаржы

2025 жылы қазақстандықтар шетелде карталар мен финтех арқылы 7 млрд доллар жұмсады

Банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, банковские карты, банковская карточка, банковские карточки, кредитная карта, кредитные карты, кредитная карточка, кредитные карточки, платеж по карте, платежи по карте, кредит, кредитование, займ, долг, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.11.2025 12:53 Фото: freepik
Қазақстандық банктік карталар шетелде бұрынғыдан да белсенді қолданылып келеді. 2025 жылдың қаңтар-қыркүйек айлары аралығында қазақстандықтар шетелде 200 миллионға жуық операция жасаған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 20,1%-ға көп, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өсу қарқыны әлі де жоғары болғанымен, алдыңғы жылдармен салыстырғанда біршама баяулаған, 2024 жылы өсім +38,3%, 2023 жылы +75,4% болған. Айта кетейік, дәл 2023 жылы көрсеткіш алғаш рет тұрақты екі таңбалы өсімге жетіп, 2022 жылғы қарапайым +5,1% деңгейінен едәуір асқан еді.

Бірінші несие бюросының мәліметінше, барлық операциялардың жалпы көлемі 3,7 трлн теңгеге (шамамен 7 млрд доллар) жеткен. Бұл – 2024 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 28,6%-ға көп.

Қолма-қолсыз операциялар

Барлық операциялардың 98%-ын қолма-қолсыз төлемдер құраса, олардың үлесі жалпы айналымның 91%-ына (шамамен 3,3 трлн теңге) тең. Финтехтің дамуы, мобильді қосымшалардың кеңінен таралуы және банктердің халықаралық төлем жүйелерімен интеграциясы қазақстандықтарға шетелде есеп айырысуды әлдеқайда жеңілдетті.

Өз кезегінде, қолма-қол ақша шешу операцияларының саны керісінше азайған: 2025 жылдың тоғыз айында мұндай операциялар 8,3%-ға төмендеп, 3,9 млн болды. Алайда сомалық тұрғыда керісінше 1,7%-ға өсіп, 323,5 млрд теңгеге жеткен. Бір операцияның орташа мөлшері 83,9 мың теңге, бұл өткен жылмен салыстырғанда 11%-ға жоғары.

Онлайн төлемдер

Барлық төлемдердің 10-нан 7-і (70%) интернет немесе мобильді құрылғылар арқылы жасалады. Бір онлайн-төлемнің орташа сомасы 13,6 мың теңге, былтырғы 12,3 мыңнан жоғары.

Қолма-қолсыз төлемдер жалпы айналымның 91,1%-ын қамтамасыз етіп, 2,9 трлн теңгеге жетті (+33% жылдық өсім). Қолма-қол ақша шешудің үлесі бар болғаны 8,9%, оның көлемі небәрі 2,9%-ға өсіп, 288,1 млрд теңгені құрады.

Қазақстандық карталар ең жиі қолданылатын 3 ел:

  • Ресей – ең көп операциялар мен аударымдар жасалатын нарық.
  • Түркия – саяхатшылар мен онлайн сатып алушылар жиі пайдаланатын бағыт.
  • Өзбекстан – трансшекаралық төлемдер мен аударымдар белсенді өсіп келеді.

Бұл елдердегі белсенділіктің артуы ең алдымен банктік инфрақұрылымның дамуы, яғни шетелдік эквайерлермен интеграция, халықаралық төлем шлюздеріне қосылу және кроссбордер сервистердің кеңеюімен байланысты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанға шетелден аударылған ақша екі есе өсті
15:40, 13 ақпан 2023
Қазақстанға шетелден аударылған ақша екі есе өсті
Қазақстандық такси жүргізушілерінің табысы бір жылда 20% өсті
10:59, 06 желтоқсан 2023
Қазақстандық такси жүргізушілерінің табысы бір жылда 20% өсті
Қазақстанда бір жылда өлім-жітім саны 26 пайызға азайды
11:46, 15 желтоқсан 2022
Қазақстанда бір жылда өлім-жітім саны 26 пайызға азайды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: