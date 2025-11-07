#Халық заңгері
Қаржы

Ақша айырбас орыны 1000 теңгелік мерейтойлық банкнотты қабылдаудан бас тартқан. Ұлттық Банк түсініктемесі

1000 теңге, мерейтойлық, банкнот, Ұлы Жеңіс, 80 жылдық, Ұлттық Банк, түсініктеме , сурет - Zakon.kz жаңалық 07.11.2025 19:34 Сурет: nationalbank.kz
Ұлттық банктің баспасөз қызметі ақша айырбастау орнында Ұлы Жеңістің 80 жылдығына орай шығарылған 1000 теңгелік банкнотты қабылдаудан бас тартуына қатысты оқиғаға түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған жайттың видеосы алдымен әлеуметтік желіде тарады. Бұл оқиға қай қалада немесе қай өңірде болғаны белгісіз.

Zakon.kz тілшісі түсініктеме алу үшін Ұлттық банктің баспасөз қызметіне жүгінді. Олар бұл ретте мынаны айтады:

Ақша айырбас орындары, екінші деңгейдегі банктер қолданыстағы банкноттарды "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" заңына және ҚР Ұлттық Банкі басқармасының 2019 жылғы 11 ақпандағы №40 қаулысымен бекітілген қолма-қол шетел валютасын айырбастау операцияларын ұйымдастыру ережелеріне сай қабылдауға міндетті.

"Егер азаматтарға Қазақстан аумағында айналыстағы және төлемдердің барлық түрлері бойынша қабылдауға жататын ұлттық валюта банкноттары мен монеталарды қабылдаудан, ұсатудан және айырбастаудан бас тартылған жағдайда, олар ҚР Ұлттық Банкінің аумақтық филиалдарына тиісті өтінішпен жүгінуге құқығы бар". ҚР Ұлттық Банктің баспасөз қызметі

ҚР Ұлттық Банкі 2025 жылы 9 мамырдан бастап айналымға түскен Ұлы Жеңістің 80 жылдығына орай номиналы 1000 теңге болатын мерейтойлық банкнот шығарған болатын. Оның таралымы шектеулі - 5 миллион дана.  

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
