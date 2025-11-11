#Халық заңгері
Қаржы

Жалдамалы пәтер бағасы қалта көтермейді - ел бойынша статистика

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, цены на недвижимость, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2025 16:50 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2025 жылдың қазан айында Қазақстандағы жалдамалы тұрғын үй нарығында бұрын-соңды болмаған теңсіздік байқалды. Ел бойынша орташа өсім шамалы болғанымен, Алматы мен Астанадан шалғай орналасқан өңірлерде пәтер жалдау бағасы күрт қымбаттады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сонымен бірге, Ұлттық статистика бюросының деректеріне сүйенсек, кейбір қалаларда нарық тұрақтала бастаған.

Павлодарлық ауытқу": +8,4% өсім

Ел бойынша жалдау ақысының орташа индексі қыркүйекпен салыстырғанда +1,2% ғана өссе, кейбір аймақтық орталықтарда бағалар ерекше құбылмалылық көрсетті.

Бағаның айлық өсімі бойынша көшбасшы – Павлодар, мұнда пәтер жалдау ақысы 8,4%-ға артқан. Одан кейін Қызылорда (+5,9%) мен Петропавл (+4,0%) тұр.

2025 жылдың басынан бері (желтоқсан 2024-пен салыстырғанда) жинақталған өсімге қарасақ, елде баға өсімінің үш тұрақты "лидері" анықталды:

  • Ақтөбе – +22,9%,
  • Петропавл – +17,7%,
  • Қызылорда – +17,5%.

Ал ірі қаржы және әкімшілік орталықтар – Астана мен Алматы – ел бойынша орташа көрсеткішпен (жыл басынан бері +8,2%) салыстырғанда тұрақтану белгілерін көрсетіп отыр:

  • Астана: +6,6%,
  • Алматы: +5,3%.

Қысқа мерзімді ауытқуларға қарамастан, соңғы бес жылдағы динамика пәтер жалдау құнының бірнеше есе өскенін көрсетеді (2020 жылдың желтоқсанымен салыстырғанда).

  • Қарағанды мен Оралда баға 2,5 еседен артық өскен (тиісінше индексі 254,8 және 250,6).
  • Алматыда жалдау ақысы шамамен 2,5 есеге артқан (индекс 248,7).

Сурет: Zakon.kz

Жалға берілетін пәтерлердің ең қымбаты қай қалада?

2025 жылдың қазан айында ең жоғары баға Алматыда тіркелді – 1 шаршы метріне 5 629 теңге. Одан кейін Астана – 5 287 теңге/ш.м, ал үшінші орында Қарағанды – 4 638 теңге/ш.м.

Бұл үш қала ел бойынша орташа көрсеткіштен (4 807 теңге/ш.м) айтарлықтай жоғары.

Орташа деңгейге жақын қалалар қатарында:

  • Шымкент – 4 237 теңге/ш.м,
  • Атырау – 4 126 теңге/ш.м.

Ең арзан жалдамалы пәтерлер қайда?

Ел бойынша ең қолжетімді пәтерлер Таразда – 1 шаршы метріне бар болғаны 2 362 теңге. Одан кейін Түркістан тұр– 2 602 теңге/ш.м.

Бұған дейін 1 желтоқсанға қарай доллар бағамы қандай болатындығын жазған болатынбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда 2026 жылы тұрғын үй бағасы қалай өзгереді
15:40, 08 қаңтар 2026
Қазақстанда 2026 жылы тұрғын үй бағасы қалай өзгереді
Күзде жалдамалы пәтер бағасы шарықтайды
16:57, 01 тамыз 2024
Күзде жалдамалы пәтер бағасы шарықтайды
Қазақстанда тұрғын үйді жалдау ақысы қымбаттады: қалалар бойынша баға көрсеткіштері
15:13, 14 мамыр 2025
Қазақстанда тұрғын үйді жалдау ақысы қымбаттады: қалалар бойынша баға көрсеткіштері
