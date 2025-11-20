#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
519.41
600.85
6.41
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
519.41
600.85
6.41
Қаржы

"Өзін курьер ретінде таныстырады". Алаяқтар салық органы атынан хат жолдауды шығарды

Алаяқтық, курьер, салық органы, хат, Мемлекеттік кірістер комитеті, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.11.2025 18:15 Сурет: pexels
Мемлекеттік кірістер комитеті (МКК) Қазақстанда тағы бір жаңа алаяқтық схемасы белең алғанын ескертіп, мәлімдеме жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мамандар бүгінгі таңда интернет-алаяқтар электрондық пошта мекенжайларына "Салықты шұғыл төлеу қажеттігі туралы ескерту" деген жалған хабарламалар жіберіп жатқанын ескертеді. Сондай-ақ, бұрыннан белгілі әдіс бойынша мемлекеттік кірістер органдарының қызметкері ретінде танысып, қоңырау шалып, салықтық есептіліктің (270-нысан) тапсырылмағаны туралы жалған ақпарат таратады.

"Қазіргі уақытта алаяқтар өздерін курьер ретінде таныстырып, салық төлеушінің атына салық органынан хат келгенін айтады. Хатты жеткізу қызметін МКК (салық органы) төлейді деп сендіріп, мекенжайға жеткізуді ұсынады. Содан кейін жәбірленушінің телефонына 1414 нөмірінен "Enbek.kz" атынан алты таңбалы код жіберіп, процесті аяқтау үшін сол кодты айтуын сұрайды". ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетінің баспасөз қызметі

МКК қырағылық танытуға және жалған хабарламаларға сенбеуге, күмәнді сілтемелерге өтпеуге, кодтар мен нөмірлерді ешкімге айтпауға, алынған ақпараттың дұрыстығын тексеруге және алаяқтардың айла-тәсілдеріне ермеуге шақырады.

Айта кетсек, 2025 жылы 17 қарашада Берік Асылов халықаралық алаяқтарға қарсы жүргізілген операцияның нәтижесін жариялады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Алаяқтар қазақстандықтарды Алматы әуежайының атынан алдап жатыр
10:43, 20 қазан 2023
Алаяқтар қазақстандықтарды Алматы әуежайының атынан алдап жатыр
Алаяқтар жасанды интеллект арқылы адамдарды алдауға көшті
09:28, 01 қазан 2024
Алаяқтар жасанды интеллект арқылы адамдарды алдауға көшті
Алаяқтар БЖЗҚ атынан бас есепшілерге хабарласа бастаған
18:19, 09 тамыз 2023
Алаяқтар БЖЗҚ атынан бас есепшілерге хабарласа бастаған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: