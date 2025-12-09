Қазақстанда жылдық тұрғын үй бағасы 15%-ға қымбаттады
2025 жылғы қараша айының қорытындысы бойынша Қазақстандағы жаңа тұрғын үй нарығы орташа деңгейде, бірақ біркелкі емес өсім көрсетеді. Ұлттық статистика бюросының деректері бойынша республикалық орташа көрсеткіш айына шамамен +2,5% құрайды, алайда қалалар бойынша динамика айтарлықтай ерекшеленеді, бұл нарықта сегменттелген құрылымды қалыптастырады.
Айлық динамика (қараша 2025 – қазан 2025)
Кейбір қалаларда бағаның өсуі айтарлықтай байқалады:
- Ақтөбе: +4,3%
- Алматы: +3,5%
- Астана: +3,2%
- Талдықорған: +2,3%
- Көкшетау: +2,1%
Көптеген облыс орталықтарында баға өзгермеген. Тек Қонаев қаласында баға аздап төмендеді (–0,2%), бұл бұрынғы кезеңдердегі белсенді өсімнен кейінгі локалды түзетуді білдіруі мүмкін.
Жылдық динамика (қараша 2025 – қараша 2024)
Республикалық деңгейде жылдық өсім шамамен +15,5% құрады. Айқын көшбасшылар:
- Алматы: +19,9%
- Павлодар: +19,6%
- Қонаев: +17,5%
- Астана: +17,4%
Ең төмен жылдық өсім көрсеткен қалалар:
- Өскемен: +1,3%
- Семей: +1,9%
- Түркістан: +1,9%
Бес жылдық динамика (2020–2025 жылдар)
Республикалық орташа өсім – шамамен +65,3%.
Бес жылдық кезеңнің көшбасшылары:
- Астана: +82,9%
- Ақтөбе: +81,4%
- Павлодар: +70,3%
- Қостанай: +70,1%
- Алматы: +63,0%
Бес жылдық кезеңнің аутсайдерлері:
- Жезқазған: +7,2%
- Қонаев: +17,5% (республикалық орташа деңгейден төмен)
Жалпы, Астана, Алматы, Ақтөбе және Павлодар ең динамикалық тұрғын үй нарығының орталығын қалыптастырады. Бес жылдық динамика құрылымдық айырмашылықты көрсетеді: кейбір өңірлер тұрақты өсім көрсетсе, кейбірі дерлік дамымайды. Жезқазған, Өскемен, Семей, Түркістан – ең төмен өсім көрсеткен аймақтар, сондықтан сатып алушылар мен инвесторлар үшін мұнда сақтық қажет.
