Қаржы

Қазақстанда жылдық тұрғын үй бағасы 15%-ға қымбаттады

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.12.2025 15:41 Фото: freepik
Қазақстандағы жылжымайтын мүлік бағасы жылдам өсіп келеді, бірақ 2025 жылғы желтоқсанда жаңа тенденция байқалды, толығырақ Zakon.kz ақпаратында.

2025 жылғы қараша айының қорытындысы бойынша Қазақстандағы жаңа тұрғын үй нарығы орташа деңгейде, бірақ біркелкі емес өсім көрсетеді. Ұлттық статистика бюросының деректері бойынша республикалық орташа көрсеткіш айына шамамен +2,5% құрайды, алайда қалалар бойынша динамика айтарлықтай ерекшеленеді, бұл нарықта сегменттелген құрылымды қалыптастырады.

Айлық динамика (қараша 2025 – қазан 2025)

Кейбір қалаларда бағаның өсуі айтарлықтай байқалады:

  • Ақтөбе: +4,3%
  • Алматы: +3,5%
  • Астана: +3,2%
  • Талдықорған: +2,3%
  • Көкшетау: +2,1%

Көптеген облыс орталықтарында баға өзгермеген. Тек Қонаев қаласында баға аздап төмендеді (–0,2%), бұл бұрынғы кезеңдердегі белсенді өсімнен кейінгі локалды түзетуді білдіруі мүмкін.

Жылдық динамика (қараша 2025 – қараша 2024)

Республикалық деңгейде жылдық өсім шамамен +15,5% құрады. Айқын көшбасшылар:

  • Алматы: +19,9%
  • Павлодар: +19,6%
  • Қонаев: +17,5%
  • Астана: +17,4%

Ең төмен жылдық өсім көрсеткен қалалар:

  • Өскемен: +1,3%
  • Семей: +1,9%
  • Түркістан: +1,9%

Бес жылдық динамика (2020–2025 жылдар)

Республикалық орташа өсім – шамамен +65,3%.

Бес жылдық кезеңнің көшбасшылары:

  • Астана: +82,9%
  • Ақтөбе: +81,4%
  • Павлодар: +70,3%
  • Қостанай: +70,1%
  • Алматы: +63,0%

Бес жылдық кезеңнің аутсайдерлері:

  • Жезқазған: +7,2%
  • Қонаев: +17,5% (республикалық орташа деңгейден төмен)

Жалпы, Астана, Алматы, Ақтөбе және Павлодар ең динамикалық тұрғын үй нарығының орталығын қалыптастырады. Бес жылдық динамика құрылымдық айырмашылықты көрсетеді: кейбір өңірлер тұрақты өсім көрсетсе, кейбірі дерлік дамымайды. Жезқазған, Өскемен, Семей, Түркістан – ең төмен өсім көрсеткен аймақтар, сондықтан сатып алушылар мен инвесторлар үшін мұнда сақтық қажет.

Бұған дейін Қазақстанда пәтерлердің Ресеймен салыстырғанда екі есе арзан екенін жазғанбыз.

