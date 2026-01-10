#Халық заңгері
Қаржы

Қазақстанда 66 мың өзін-өзі жұмыспен қамтығандар қызметін ресми түрде заңдастырды

Салық, жаңа Салық кодексі, арнайы салық режимі, жеңілдетілген салық режимі, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.01.2026 16:24 Сурет: freepik
2026 жылғы қаңтардың алғашқы 10 күнінде жаңа Салық кодексі шеңберінде еліміздегі 66 мың жеке тұлға өз қызметін заңдастырып, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар мәртебесінде жұмыс істей бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті 2026 жылы 10 қаңтарда бұған дейін бұл азаматтар жеке кәсіпкерді тіркеусіз қызмет атқарғанын, енді олар өзін-өзі жұмыспен қамтудың жаңа субъектілеріне айналып, заңды және қажетсіз әкімшілік рәсімдерсіз жұмыс істей бастағанын хабарлады. 

"Мұндай нәтиже 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап жұмыс істей бастаған өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін арнаулы салық режимін енгізудің арқасында мүмкін болды. Бұл - өз бетінше жұмыс істейтін және жеке еңбегінен табыс табатын жеке тұлғалар үшін қарапайым және ыңғайлы салық режимі", делінген ресми хабарламада.

​Аталған режим кімдерге арналған:

  • жеке кәсіпкер ретінде тіркелмеген;
  • жалдамалы жұмысшыларды пайдаланбайды;
  • Қазақстан Республикасының Үкіметінің қаулысымен рұқсат етілген қызмет түрлерімен айналысады (2025 жылғы 21 қарашадағы № 994 қаулы);
  • айына 300 АЕК-тен аспайтын табыс алады (2026 жылы – шамамен 1,3 млн теңге).
​​Режимнің негізгі артықшылықтары

Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар:

  • ЖК ретінде тіркелуге міндетті емес;
  • табыс салығын төлемейді (ЖТС мөлшерлемесі - 0%);
  • әлеуметтік төлемдерді табыстың 4% ғана төлейді, оның ішінде 1% - МЗЖ, 1% - ЖБМЗЖ, 1% - әлеуметтік аударымдар, 1% - МӘМС;
  • салық есептілігін тапсырудан босатылған;
  • "e-Salyq Business" мобильді қосымшасы арқылы жұмыс істейді, онда чектер қалыптастырылады (БКМ қолданусыз) және әлеуметтік төлемдер автоматты түрде есептеледі;
  • интернет-платформалар арқылы жұмыс істеген кезде чектер мен әлеуметтік төлемдер платформа операторы қалыптастырады, ұстайды және аударады.

Одан бөлек қосымша:

  • режимді қолдану туралы хабарлама жіберудің қажеті жоқ;
  • режимнің басталу күні қосымшада бірінші чекті қалыптастыру сәті болып саналады.

Бұған дейін Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі мәлімдеме жасап, әлеуметтік желіде "екінші деңгейдегі банктердегі кредиттердің есептен шығарылатыны туралы" тарап жатқан ақпарат шындыққа сәйкес келмейтінін хабарлаған.

