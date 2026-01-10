#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
509.94
593.88
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
509.94
593.88
6.43
Қаржы

Екінші деңгейдегі банктерден алынған несиелер есептен шығарылатыны рас па - ресми түсініктеме

Фейк, екінші деңгейдегі банктер, несие, есептен шығару, түсініктеме, Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.01.2026 15:07 Сурет: freepik
Әлеуметтік желіде "екінші деңгейдегі банктердегі кредиттердің есептен шығарылатыны туралы" тарап жатқан ақпарат шындыққа сәйкес келмейді. Бұл туралы 2026 жылы 10 қаңтарда Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Агенттіктің Telegram арнасында бұл ретте былай делінеді:

"Жалған ақпаратқа сенбеулеріңізді, тек ресми ақпарат көздерін пайдалануларыңызды сұраймыз, сондай-ақ әртүрлі делдалдардың көмегіне жүгінбеуге кеңес береміз".

Сондай-ақ құзырлы мекеме Қазақстан Республикасының заңнамасында жалған ақпарат таратқандарға жауапкершілік қарастырылатынын еске салады.

Қазіргі таңда елде қарыз алушылардың банктермен, микроқаржы ұйымдарымен (МҚҰ) және коллекторлық агенттіктермен өзара іс-қимыл жасауының бірыңғай тетігі қолданыста екені нақтыланады.

Аталған тетіктің жұмысы туралы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің сайтынан толығырақ оқып-біле аласыздар.

2026 жылы алтынға инвестиция салу тиімді ме? Бұл туралы сарапшылар пікірімен мына арадан таныс бола аласыздар.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Жұмыс істеп тұрған тоғыз банктің таратылатыны рас па – Қаржы нарығын реттеу агенттігі түсініктеме берді
18:29, 25 шілде 2023
Жұмыс істеп тұрған тоғыз банктің таратылатыны рас па – Қаржы нарығын реттеу агенттігі түсініктеме берді
Банктерде клиенттердің құқықтарын қорғау бөлімдері құрылады
11:58, 06 тамыз 2025
Банктерде клиенттердің құқықтарын қорғау бөлімдері құрылады
Қазақстанда қай тоғыз банк таратылып жатыр
13:06, 10 шілде 2023
Қазақстанда қай тоғыз банк таратылып жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: