2026 жылы алтынға инвестиция салу тиімді ме – сарапшылар пікірі
Ұзақмерзімді талдау да көп нәрсені аңғартады:
- соңғы бір айда алтын бағасы 5,21%-ға,
- бір жылда – 66%-ға,
- бес жыл ішінде табыстылық 141%-ға жеткен.
Қазақстандықтар үшін бұл көрсеткіштер одан да әсерлі. Бүгінде 999 сынамалы алтынның бір грамы 73 528,47 теңге тұрады. Ал өткен жылдың 8 қаңтарында оның бағасы 44 830,75 теңге болған. Яғни өсім 28 697,72 теңгені, немесе 64,01%-ды құрады.
Алтын криптовалютаға қарсы
Жаһандық деңгейде алтынның қорғаныш актив ретіндегі мәртебесі одан әрі нығаюда. 1921 жылы Dow Jones & Company компаниясының негізін қалаушылардың бірі Кларенс Баррон құрған беделді америкалық қаржы апталығы Barron’s мәліметінше, сары металл бағалы қағаздармен бір деңгейде саудалана бастады.
"Алтын соңғы бір жылдағы бағаның күрт өсуі мен орталық банктердің агрессивті сатып алулары аясында АҚШ-тың қазынашылық облигацияларымен шетелдік мемлекеттер үшін басты резервтік актив мәртебесіне таласатын деңгейге жетті". Barron’s
Сонымен қатар нарықта цифрлық активтермен бәсекелестік туралы пікірталас күшейіп келеді. Қаржылық кеңесші Аман Әлімбаев инфляциялық белгісіздік пен АҚШ-тың мемлекеттік қарызының өсуі жағдайында инвесторлар гибридті тәсілді жиі таңдайтынын атап өтеді.
"Bitcoin мен алтын арасындағы бәсекелестік күшейіп келеді. Капитал алтыннан Bitcoin-ге ауысып жатқан жоқ – ол нарық фазасына және инвесторлардың күтуіне қарай екеуінің арасында бөлінеді. Енді мәселе "Bitcoin бе, әлде алтын ба?" деген сұрақ емес. Қазір басты сұрақ – осы активтердің әрқайсысы инвестициялық портфельде қандай рөл атқарады?". Аман Әлімбаев
Сарапшы нарық көлемдерінің салыстыруға келмейтінін еске салды: алтын нарығы 30 трлн доллар деп бағаланса, биткоиндікі – шамамен 2 трлн доллар. Алайда алтынның инвестициялық сегменті (құймалар мен монеталар) бүгінде криптовалюта нарығымен шамалас деңгейге жеткен.
Қазақстан – "алтын жарысының" алдыңғы қатарында
Ұлттық реттеушілердің белсенділігі ерекше назар аудартады. World Gold Council деректеріне сәйкес, өткен жылдың алғашқы 9 айында орталық банктер 673 тонна алтын сатып алған. Бұл – соңғы 55 жылдағы рекордтық көрсеткіш.
Осы үдерісте Қазақстан маңызды орынға ие.
"2025 жылдың қаңтар–қараша айларында Қазақстан алтын сатып алу көлемі бойынша әлемде екінші орынға шықты. Осы кезеңде ҚР 49 тонна алтын сатып алды. Бірінші орында – 80 тоннамен Польша". World Gold Council
Инвестор үшін қорытынды
2026 жылға арналған базалық болжам сақтықпен оң сипатта. Goldman Sachs жыл соңына қарай алтын бағасын 4 900 доллар деңгейінде күтсе, Morgan Stanley неғұрлым консервативті болжам жасап, шамамен 4 400 долларды атады.
Жаһандық қарыздың өсуі мен фиат валюталардың құнсыздануы секілді құрылымдық факторлар инвесторларды алтынға қарай итермелей береді. Алайда жыл басындағы аса жылдам өсімнен кейін үзіліс болуы мүмкін. Сатып алушылар үшін негізгі қорғаныс деңгейі – 4 460 доллар.
Қорытындылай айтқанда, 2026 жылы алтынға инвестиция салу портфельді әртараптандыру тұрғысынан орынды, алайда тарихи максимумдарда сатып алу кезінде аса сақ болу қажет – күрт құлдырау қаупі бар.
