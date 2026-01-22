2026 жылы Қазақстанда студенттердің шәкіртақысы көтеріле ме
Оның айтуынша, 2020 жылдан бері шәкіртақы мөлшері жыл сайын өсіп келеді. Алайда бұл өсім инфляциямен байланысты емес. Сонымен қатар, 2020 жылмен салыстырғанда бүгінде шәкіртақы көлемі екі есеге артқан. Атап айтқанда, осы оқу жылында студенттер өткен жылмен салыстырғанда 20 пайызға жоғары шәкіртақы ала бастады.
"Қазақстан заңнамасында шәкіртақыны индексациялау қарастырылмаған", – деп атап өтті комитет төрайымы.
Қазіргі таңда бакалавриат студенттеріне берілетін шәкіртақы мөлшері 52 мың теңгеден асады.
Медициналық және педагогикалық мамандықтар бойынша оқитындарға 84 мың теңге төленеді. Магистратурада шәкіртақы көлемі 117 мың теңгеден жоғары болса, докторантурада 262 мың теңгені құрайды.
Бұған дейін Сенат депутаты Закиржан Күзиев аграрлық жоғары оқу орындарының студенттеріне шәкіртақыны арттыруды ұсынған болатын. Оның пікірінше, бұл ауыл шаруашылығы саласындағы білім беруді дамытуға мүмкіндік береді.