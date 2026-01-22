#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-6°
$
505.71
591.43
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-6°
$
505.71
591.43
6.65
Қоғам

2026 жылы Қазақстанда студенттердің шәкіртақысы көтеріле ме

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.01.2026 15:27 Фото: Zakon.kz
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру комитетінің төрайымы Гүлжан Жарасова 2026 жылғы 22 қаңтарда Орталық коммуникациялар қызметіндегі брифингте студенттерге шәкіртақының индексациясы жүргізіле ме деген сұраққа жауап берді.

Оның айтуынша, 2020 жылдан бері шәкіртақы мөлшері жыл сайын өсіп келеді. Алайда бұл өсім инфляциямен байланысты емес. Сонымен қатар, 2020 жылмен салыстырғанда бүгінде шәкіртақы көлемі екі есеге артқан. Атап айтқанда, осы оқу жылында студенттер өткен жылмен салыстырғанда 20 пайызға жоғары шәкіртақы ала бастады.

"Қазақстан заңнамасында шәкіртақыны индексациялау қарастырылмаған", – деп атап өтті комитет төрайымы.

Қазіргі таңда бакалавриат студенттеріне берілетін шәкіртақы мөлшері 52 мың теңгеден асады.

Медициналық және педагогикалық мамандықтар бойынша оқитындарға 84 мың теңге төленеді. Магистратурада шәкіртақы көлемі 117 мың теңгеден жоғары болса, докторантурада 262 мың теңгені құрайды.

Бұған дейін Сенат депутаты Закиржан Күзиев аграрлық жоғары оқу орындарының студенттеріне шәкіртақыны арттыруды ұсынған болатын. Оның пікірінше, бұл ауыл шаруашылығы саласындағы білім беруді дамытуға мүмкіндік береді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
2027 жылдан бастап Қазақстанда ҰБТ қалай өтеді: Ғылым министрлігінің түсіндірмесі
14:51, 06 қаңтар 2026
2027 жылдан бастап Қазақстанда ҰБТ қалай өтеді: Ғылым министрлігінің түсіндірмесі
Қазақстанда студенттерге пәтер жалдауға мемлекеттік субсидия енгізіле ме
14:47, 06 қыркүйек 2023
Қазақстанда студенттерге пәтер жалдауға мемлекеттік субсидия енгізіле ме
Гүлзат Көбенова ҚР ҒЖБМ Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитетінің төрайымы болды
16:28, 01 қыркүйек 2023
Гүлзат Көбенова ҚР ҒЖБМ Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитетінің төрайымы болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: