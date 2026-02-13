#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
494.28
587.06
6.4
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
494.28
587.06
6.4
Қоғам

Қазақстанда мұнай, газ және алтын қоры қанша жылға жетеді

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.02.2026 14:11 Фото: pexels
ҚР Геология комитетінің төрағасының міндетін атқарушы Қанат Ерубаев 2026 жылғы 13 ақпанда Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Қазақстанның табиғи ресурстармен қамтамасыз етілуі және олардың сарқылғаннан кейінгі перспективалары туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Журналистердің "Қазақстанға мұнай, газ, алтын және уран қоры қанша жылға жетеді және бұл ресурстар сарқылғаннан кейін қандай даму бағдарламасы қарастырылған?" деген сұрағына Қанат Ерубаев сұрақтың дұрыс қойылмағанын атап өтті.


"Өйткені кез келген жағдайда барлау жұмыстары жүргізіледі, қорлар толықтырылады, мемлекеттік геологиялық зерттеулер жүргізіліп, қосымша резерв көздері анықталады. Дегенмен шамамен айтсақ, мемлекеттік есепке алынған пайдалы қазбалар қорында 4 миллиард тоннадан астам мұнай бар. Қазіргі өндіру көлемімен бұл қор шамамен 50 жылға жетеді", – деді спикер.

Оның айтуынша, мемлекеттік есеп бойынша Қазақстандағы алтын қоры шамамен 2,3 мың тоннаны құрайды. Қазіргі өндіріс көлемімен бұл қор шамамен 37 жылға жетеді.

Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Қазақстанда геологиялық барлау жұмыстарына шамамен 240 млрд теңге бөлінетіні хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанның тағы бір өңірінде мұнай іздеу жұмыстары жүргізіледі
16:06, Бүгін
Қазақстанның тағы бір өңірінде мұнай іздеу жұмыстары жүргізіледі
Қазақстанда геологиялық барлау жұмыстарына шамамен 240 млрд теңге бағытталмақ
13:37, Бүгін
Қазақстанда геологиялық барлау жұмыстарына шамамен 240 млрд теңге бағытталмақ
Қазақстанда мұнай, газ және көмір қоры қанша жылға жетеді
15:47, 28 қаңтар 2026
Қазақстанда мұнай, газ және көмір қоры қанша жылға жетеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Шара Буллет назвал двух любимых боксёров
18:15, Бүгін
Шара Буллет назвал двух любимых боксёров
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
17:51, Бүгін
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
17:38, Бүгін
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
17:20, Бүгін
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: