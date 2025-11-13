Қазақстанда уран қоры қанша жылға жетеді
Сурет: Zakon.kz/Оксана Даирова
2025 жылғы 13 қарашада Сенат қабырғасында Қазақстан атом энергиясы агенттігінің төраға орынбасары Гумар Сергазин еліміздегі уран тапшылығы тәуекелдері туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Журналистердің сұрағына сәйкес, бұған дейін "Қазатомпром" ҰАК басқармасының төрағасы Меиржан Юсупов жаңа атом реакторларын жедел салу жағдайында 2030 жылдан кейін әлемдік нарықта уранның құрылымдық тапшылығы пайда болуы мүмкін екенін айтқан еді. Сол себепті олар Қазақстанда үш АЭС-ты қамтамасыз етуге жеткілікті шикізат бар ма деп сұрады.
"Ұлттық атом станцияларымызды қамтамасыз етуге уран жеткілікті. Бүгінгі күнге дейін уәкілетті органның ресми дерегі бойынша табиғи уран қоры шамамен 1 млн тонна", – деді Гумар Сергазин.
Ол сондай-ақ Қазақстандағы уран қорлары қанша жылға жететіні жайлы сұраққа жауап берді:
"Жеткілікті. 60 жылдан астам. Сонымен қатар, әлі зерттелмеген қорларымыз да бар", – деп қорыта айтты.
Уран өндіру – күрделі технологиялық процесс. Алайда көпшілік үшін бұл көбіне карьерлер, ауыр арнайы техника және қатаң қауіпсіздік шараларымен байланысты.
