ОПЕК өндірісті арттырмайды – Қазақстан үшін стратегиялық пайдасы қандай
Шектеулер мен тәртіп
Дүниежүзілік экономикалық болжамдар тұрақты көрінгенімен және мұнай қоры төмен деңгейде болғанымен, альянс (Сауд Арабиясы, Ресей, Ирак, БАӘ, Кувейт, Қазақстан, Алжир және Оман) "толық икемділікті" сақтап отыр.
Маңыздысы, тәулігіне 1,65 млн баррель көлемі нарыққа кезең-кезеңімен және нақты жағдайға қарай қайта шығарылуы мүмкін. Бұл ретте, Қазақстан тәулігіне 1,569 млн баррель квотасын сақтайды. Мұндай тәртіп ОПЕК-тің Министрлік мониторинг комитеті қатаң қадағалайтын Ынтымақтастық декларациясын орындау үшін аса маңызды. Сонымен қатар, ОПЕК кез келген уақытта шұғыл кездесуді шақыру құқығын сақтап отыр, ал келесі ресми тексеріс 1 наурызға белгіленген.
Геосаяси фактор және баға қысымы
Brent маркалы мұнай баррелі шамамен 65 доллардан сатылуда. Соңғы бір тәулікте баға шамамен 5% төмендегенімен, жылдық тренд оң – өсім 11,2% құрады. Бағаға негізгі әсер етуші фактор – геосаясат. Дональд Трамптың "ірі әскери флот" және Ирандағы ядролық объектілерге ықтимал соққылар туралы мәлімдемелері тәуекел сәтін тудырады.
Екінші жағынан, АҚШ пен Тегеран арасындағы келіссөздер мен доллардың нығаюы бағаны төмендетуге ықпал етеді. Мұндай жағдайда ОПЕК өндірісті арттырмау шешімі нарықтағы бағаның сындық деңгейден төмен құлдырамауын қамтамасыз ететін "демпфер" рөлін атқарады.
Қазақстан үшін маңызы
Қазақстан ішкі нарығы үшін альянстың шешімінің үш негізгі аспектісі бар:
Бюджет кірістері. Баррелі шамамен 65 доллар болған жағдайда экспорттық табыс ағымдағы міндеттемелерді орындауға ғана емес, 2025 жылғы жоспар бойынша 96,2 млн тонна өндіріс кезінде Ұлттық қорды толтыруды жалғастыруға мүмкіндік береді.
Валюта тұрақтылығы. Қазіргі 501 теңге/доллар бағамы негізінен мұнай кірістеріне байланысты күтілімдерге сүйенеді. Әлемдік нарықта өндірістің шамадан тыс болмауы теңгені 2020 жылғы сияқты кенет құлдыраулардан қорғайды. Бұл, өз кезегінде, импорттық инфляциямен күресудің негізгі құралы болып табылады.
Структуралық реформаларға уақыт береді. 2025 жылғы шілдеде бекітілген "Мұнай өңдеу саласын 15 жылға дамыту концепциясы" инвестиция тарту үшін болжамды бағаны қажет етеді. ОПЕК+ сақтықпен әрекет етуі дәл осы ортаны қалыптастырады, мұнда отандық мұнай өңдеу зауыттарын модернизациялау бойынша ұзақ мерзімді жобалар экономикалық тұрғыдан тиімді болады.
