Ақпан айының соңында доллар бағамы қандай болады
Бірнеше күн қатарынан нығайған теңге жұма күні әлсіреп, доллар бағамы 496,04 теңгеге жетті (+6,27 теңге). Сауда көлемі 424,8 млн долларды құрады. Осыдан кейін нарық қатысушылары теңгенің бірқалыпты нығаюы сценарийінен 500 теңге маңында көлденең қозғалыс сценарийіне ауысты.
Сауда аптасының шолуы
16–20 ақпан аралығы құбылмалы болды. Дүйсенбіде доллар бағамы 492,0 теңге болса, бейсенбіде 489,2–489,3 теңгеге дейін төмендеді. Алайда жұма күні қайта өсіп, 494,7 теңгеге жетті. Экономист Руслан Сұлтановтың айтуынша, аптаның ең төменгі көрсеткіші бейсенбіде, ал ең жоғарғысы жұма күні тіркелген. Тербеліс амплитудасы 5,5 теңге болды.
Апталық орташа бағам шамамен 491,0 теңгені құрады. Бұл – соңғы күнгі өсімге қарамастан, теңгенің жалпы алғанда салыстырмалы түрде берік позициясын сақтағанын білдіреді.
Сауда белсенділігі апта соңына қарай артты. Орташа күндік көлем шамамен 344,4 млн доллар болды. Ең төменгі айналым дүйсенбіде, ең жоғарысы жұма күні тіркелді. Бейсенбі-жұма күндері сауда көлемінің ұлғаюы және бағамның жоғарылауы импорттаушылар мен корпоративтік сектор тарапынан шетел валютасына сұраныстың артқанын көрсетеді.
Теңге неге әлсіреді?
Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығының бағалауынша, апта соңындағы валютаға сұраныс сатып алу бағамының тартымдылығымен, импорттық келісімшарттар бойынша төлемдердің белсенуімен және сыртқы міндеттемелерді өтеумен байланысты болуы мүмкін.
Сыртқы нарықтағы жағдай аралас болды. DXY доллар индексі апта ішінде 96,92-ден 97,89 тармаққа дейін өсіп, жаһандық нарықта доллардың біршама нығайғанын көрсетті.
Яғни жұма күнгі теңгенің әлсіреуі көбіне ішкі сұраныстың артуынан болды, сыртқы факторлардың күрт нашарлауынан емес.
23 ақпан 2026 жылғы ресми бағам – 494,66 теңге. Forex нарығында доллар шамамен 495,7 теңгеден саудалануда. Алматы айырбастау пункттерінде сатып алу және сату бағамы 495,73–497,7 теңге аралығында.
Теңге неге тұрақты?
Ұлттық банк төрағасының орынбасары Әлия Молдабекованың айтуынша, жыл басынан бері теңге 3,3%-ға нығайған. Қаңтар айында шетел валютасына сұраныс 5,8 млрд долларды құрап, 2025 жылғы желтоқсандағы 7,9 млрд доллармен салыстырғанда азайған.
Ақпан – ірі салық төлемдері кезеңі. Экспорттаушы компаниялар бюджет алдындағы міндеттемелерін орындау үшін валюталық түсімдерінің бір бөлігін теңгеге айырбастап, теңгеге сұранысты арттырады.
Сонымен қатар мемлекеттік бағалы қағаздарға шетелдік инвесторлардың қызығушылығы қолдау көрсетуде. Жыл басынан бері резидент емес инвесторлардың ҚР мемлекеттік бағалы қағаздарына салған инвестициясы шамамен 600 млн долларға артқан. Бұл валюта ұсынысын көбейтеді.
Тағы бір фактор – кэрри-трейд стратегиясы. Инвесторлар пайыздық мөлшерлемесі төмен валюталарда қарыз алып, табыстылығы жоғары елдерге, соның ішінде Қазақстанға инвестиция салады. JPMorgan сарапшылары дамушы елдер нарығында 200 күннен астам уақытқа созылған ерекше тыныш кезеңді атап өтіп, алдағы тоқсанда EM валюталары салыстырмалы тұрақтылығын сақтайды деп күтуде.
Болжамдар не дейді?
Apecon болжамына сәйкес, күрт бір бағыттағы қозғалыс күтілмейді. 24–27 ақпан аралығында доллар бағамы шамамен 497 теңгеден басталып, орташа 500 теңге маңында болады деп күтіледі. Наурыз айының басында диапазон 494–502 теңге аралығында болуы ықтимал.
Қаржы сарапшысы Арсен Темірбаевтың пікірінше, 1 наурызға дейінгі негізгі дәліз 498–503 теңге аралығында қалыптасуы мүмкін. 505 теңгеден жоғары көтерілу әрекеттері болуы да ықтимал.
Ақпан айының соңына дейін базалық сценарий – доллар бағамының 500 теңге маңында құбылуы. Күндізгі құбылмалылық жоғары болуы мүмкін, бірақ тұрақты девальвациялық тренд қалыптасады деген күтім жоқ.