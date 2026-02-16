Алдағы аптада доллар бағамы қандай болады – талдау және болжам
Сарапшылар не дейді?
Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығы сарапшыларының пікірінше, өткен апта соңында шетел валютасына сұраныстың артуы импорттық келісімшарттар бойынша төлемдердің белсенденуімен, сыртқы міндеттемелерді өтеумен және қазіргі деңгейде доллар сатып алуға қызығушылықтың өсуімен байланысты.
Сонымен қатар мұнай бағасының түзетілуі және жаһандық нарықтағы тәуекелге деген тәбеттің уақытша төмендеуі де нарық көңіл-күйіне қысым жасаған болуы мүмкін.
Экономист Элдар Шамсутдинов нарықта күрт теңгерімсіздік байқалмағанын айтады:
"Белсенділік айтарлықтай төмендеді, сауда ірі лоттармен, дүрбелеңсіз өтті. Brent маркалы мұнай шамамен 67,5 доллар деңгейінде ұсталып тұр, бұл әзірге теңгеге қосымша қысым жасап отырған жоқ".
Тағы бір сарапшы Руслан Сұлтанов өткен апта саудасына жан-жақты талдау жасап, теңге үшін айқын күйзелістер болмағанын атап өтті:
"Апталық орташа бағам 493,5 теңге деңгейінде қалыптасты. Бұл қаңтар айындағы нығаюдан кейін теңгенің салыстырмалы түрде берік позициясын сақтап отырғанын көрсетеді".
Сауда көлемі және салық кезеңі
Ақпанның ортасында сауда белсенділігі жоғары болды. Орташа күндік көлем шамамен 295,3 млн долларды құрады. Ең төменгі көрсеткіш дүйсенбіде – 232,3 млн доллар, ең жоғарысы сәрсенбіде – 372,0 млн доллар болды. Апта ортасындағы ең жоғары айналым теңгенің ең мықты мәндерімен тұспа-тұс келді. Бұл теңгелік өтімділікке сұраныстың артуы аясында валютаны сату көлемінің көбейгенін білдіруі мүмкін.
Теңгеге қосымша қолдау көрсетіп отырған факторлардың бірі – салық кезеңі.
20 ақпанға дейін компаниялар қаңтар айы үшін Еуразиялық экономикалық одақ (ЕАЭО) аясындағы ҚҚС пен импортталған тауарларға акциздерді төлейді. 25 ақпанға дейін корпоративтік табыс салығы (КТС), төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы (ЖТС), әлеуметтік салық, жарналар мен аударымдар, сондай-ақ бірқатар ресурстық және ренталық салықтар төленуі тиіс.
Мұндай кезеңде бизнес тарапынан теңгеге деген сұраныс артады, соның нәтижесінде нарықта шетел валютасының ұсынысы көбейеді.
Алдағы аптаға болжам
Сыртқы болжамдарға сүйенсек, алдағы күндері USD/KZT жұбы тар дәлізде саудалануы мүмкін. Apecon.ru талдауына сәйкес, бағам 490–500 теңге аралығында қозғалып, айқын тренд қалыптаспайды.
Апталық орташа бағам 493–495 теңге деңгейінде болуы ықтимал.
Бағамның төмендеуі жаһандық нарықта доллар әлсіреп, мұнай бағасы тұрақты сақталған жағдайда мүмкін. Ал сыртқы жағдай нашарлаған жағдайда, бағамның диапазонның жоғарғы шегіне ығысу қаупі сақталады.