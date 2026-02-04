Айырбастау пункттерінде доллар бағамы 497 теңгеге дейін төмендеді
Бағамның төмендеу динамикасы
Теңгенің нығаюы мынадай көрсеткіштермен сипатталады:
- бір күн ішінде доллар бағамы 0,52%-ға төмендеді;
- бір аптада төмендеу 1,62% болды;
- соңғы жарты жылда америкалық валюта 7,99% құнын жоғалтты.
Бір жыл бұрынғы көрсеткішпен салыстырсақ, 2025 жылғы 4 ақпанда доллар 521,6 теңге деңгейінде саудаланған. Осылайша, бір жыл ішінде теңге шетел валютасына қатысты 4,66%-ға нығайды.
Айырбастау пункттеріндегі жағдай
Қолма-қол валюта нарығында да доллар құнының төмендеу үрдісі байқалады. Ірі қалалардағы көрсеткіштер:
- Алматыда – сатып алу және сату бағамы 498,54–501,12 теңге аралығында;
- Астанада – айырбастау пункттері долларды 497,15–504,15 теңге аралығында ұсынып отыр.
497 теңге деңгейі – соңғы 12 айдағы ең төмен көрсеткіш.
Валюта бағамының өзгеру хронологиясы
2025 жыл мен 2026 жылдың басындағы динамика теңгенің әуелі әлсіреп, кейін күрт нығайғанын көрсетеді:
- Наурыз–сәуір: бағам салыстырмалы түрде тұрақты болып, 500–510 теңге аралығында болды;
- Шілде: жаз ортасында доллар 520 теңгеден жоғары бекіп, алғашқы елеулі өсім тіркелді;
- Қазан–қараша: ұлттық валюта үшін ең күрделі кезең. Бағам 540 теңгеден асып, 550 теңгеге жуықтады;
- Желтоқсан: жыл соңында тренд өзгеріп, доллар бір ай ішінде 510 теңге деңгейіне дейін түсті;
- 2026 жылғы қаңтар–ақпан: төмендеу жалғасып, бүгінгі 497,32 теңге көрсеткіші нарықты өткен жылдың басындағы деңгейге қайтарды.
Соңғы үш айда доллар күзгі ең жоғары шегінен бері 50 теңгеден астам арзандады. Қазіргі динамика теңгенің нығаю үрдісі әзірге сақталып отырғанын көрсетеді.
Бұған дейін 2026 жылы Қазақстанда рубль бағамы қандай болуы мүмкін екені туралы да жазылған еді.