#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
496.85
585.54
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
496.85
585.54
6.49
Қаржы

Иран мен АҚШ келіссөздері аясында мұнай бағасы көтерілуде: Қазақстан үшін бұл нені білдіреді

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.02.2026 16:50 Фото: unsplash
Парсы шығанағындағы шиеленіс аясында мұнай бағасы алты айлық ішіндегі жаңа рекордты орнатты. Экономикасы мен бюджеті мұнай кірістеріне тікелей тәуелді ел ретінде Қазақстан үшін бұл өте маңызды. Толығырақ Zakon.kz ақпаратында.

Лондондағы ICE Futures Europe биржасының соңғы деректері бойынша, бүгін Brent маркалы мұнай баррелі шамамен 71 доллар, ал WTI – 66 доллар деңгейінде саудаланып жатыр. Өткен аптада Brent бағасы 72 доллардан асып, 2025 жылғы шілдеден бергі максимумға жеткен. Бағаның өсуі АҚШ пен Иран арасындағы мүмкін қақтығысқа байланысты қауіптен туындады. Апта ішінде Brent бағасы 1,81%, айлық өсімі – 9,16%, ал үш айда шамамен 14% артқан.

Reuters деректеріне қарағанда, нарық "өте сезімтал" болып отыр. Вашингтон мен Тегеран ядролық бағдарлама бойынша үшінші мәрте келіссөздерге дайындалып жатыр.

Бағаның тұрақсыздығын АҚШ президенті Дональд Трамптың тариф саясаты да күшейтеді. АҚШ Жоғарғы сотының шешімдері, тарифтердің ішінара тоқтатылуы және уақытша мөлшерлемені 15%-ға дейін көтеру мүмкіндігі туралы мәлімдемелер нарықтағы тұрақсыздықты арттырды.

Осы жағдайды ескере отырып, Goldman Sachs 2026 жылғы төртінші тоқсанға болжамын көтерді. Банктің бағалауы бойынша, 2026 жылы Brent бағасының орташа деңгейі бұрынғы 56 доллар орнына 64 доллар шамасында болады.

Бағаны қайта қараудың себебі – ОЭСР елдеріндегі мұнай қорларының төмендеуі. Сонымен бірге, банк 2026 жылы ұсыныс артықшылығын күніне 2,3 млн баррель деңгейінде есепке алады. Яғни нарықта аналитиктердің бағалауынша сұраныстан көп мұнай болады.

Қазақстан бойынша болжамдар

Банк кейбір елдердің, соның ішінде Қазақстанның, мұнай өндірісіне қатысты болжамын төмендетті. Қазақстаннан жеткізулер бойынша көрсеткіштер нақты көлемнен төмен болғандықтан түзетілген. Бұл маңызды сигнал: ірі халықаралық банктер Қазақстан өндірісін төмен бағаласа, бұл автоматты түрде экспорттық кірістер мен валюталық түсімдерге әсер етеді.

Goldman Sachs сондай-ақ, ОПЕК+ 2026 жылдың екінші тоқсанында өндірісті біртіндеп арттырады деп күтеді, өйткені ОЭСР елдеріндегі қорлар өспей отыр.

Алайда, бағаның төмендеу қаупі сақталады: егер Иран мен Ресейге қарсы санкциялар жұмсарса, Brent бағасы 5 долларға, WTI – 8 долларға төмендеуі мүмкін, нарыққа қосымша мұнай көлемі шығуы ықтимал.

Ұзақ мерзімде банк бағаның біртіндеп қалпына келетінін күтеді. 2027 жылы Brent бағасы орта есеппен 65 доллар шамасында болуы мүмкін, ал 2027 жылдың желтоқсанында – 70 долларға жақындауы ықтимал. Бұл тұрақты сұраныс пен ұсыныстың баяу өсуімен байланысты.

Қазақстан үшін маңызы

Қазақстан бюджеті үшін мұнайдың 70 доллар және 60 доллар деңгейіндегі бағасы – мүлде әртүрлі сценарий. Баға төмен болған жағдайда теңгеге қысым күшейеді, Ұлттық қордан трансферт қажеттілігі артады және бюджет тапшылығы өседі.

Қазіргі уақытта нарық екі күш арасында теңселуде. Бір жағында – геосаясат пен азайған қорлар, олар бағаны ұстап тұр. Екінші жағында – ұсыныс артықшылығы және сауда қақтығыстарынан туындайтын жаһандық экономиканың баяулау қаупі.

Егер АҚШ пен Иран келіссөздері санкцияларды жеңілдетуге әкелсе, қосымша мұнай нарықты салқындатуы мүмкін. Ал егер шиеленіс күшейсе, бағалар 70 доллардан жоғары өрлеуі мүмкін.

Айта кетейік, мұнай секторы Қазақстан экономикасының басты қозғаушы күші болып қала береді: "қара алтын" елдің барлық экспорттық кірісінің 51%-ын құрайды. 2025 жылы Қазақстан 76 миллион тонна мұнайды 29 елге экспорттады. Жалпы мәмілелер сомасы 2025 жылы 39,88 миллиард доллар болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Мұнай бағасы төмендеуде: бұл Қазақстан экономикасына қандай қауіп төндіреді
15:09, 05 наурыз 2025
Мұнай бағасы төмендеуде: бұл Қазақстан экономикасына қандай қауіп төндіреді
Мұнай бағасы күрт өсті – бұл Қазақстан бюджетіне қанша пайда әкелмек
14:06, 12 маусым 2025
Мұнай бағасы күрт өсті – бұл Қазақстан бюджетіне қанша пайда әкелмек
2025 жылы мұнай бағасы қандай болады: сарапшылардың болжамдары
17:00, 24 желтоқсан 2024
2025 жылы мұнай бағасы қандай болады: сарапшылардың болжамдары
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Злой гений казахстанских боксёрш из Узбекистана" разгромила соперницу из РК
17:28, Бүгін
"Злой гений казахстанских боксёрш из Узбекистана" разгромила соперницу из РК
Инвестор "Кызылжара" остался доволен подготовкой команды к старту КПЛ
17:10, Бүгін
Инвестор "Кызылжара" остался доволен подготовкой команды к старту КПЛ
Первая ракетка России обыграл олимпийского чемпиона с тремя победами на Больших шлемах
16:58, Бүгін
Первая ракетка России обыграл олимпийского чемпиона с тремя победами на Больших шлемах
"Казахстанское дерби" на топовом турнире по борьбе в Европе завершилось со счётом 5:5
16:49, Бүгін
"Казахстанское дерби" на топовом турнире по борьбе в Европе завершилось со счётом 5:5
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: