Ұялы байланыс құрылғылары арқылы келетін қауіп: ел азаматтарына ескерту жасалды
Фото: freepik
ҚР қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (ҚНРДА) ел азаматтары үшін пайдалы ақпаратпен бөлісті. Атап айтқанда, гаджеттерді цифрлық алаяқтықтан қалай қорғауға болатыны айтылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мамандар алаяқтар қаржылық ақпаратқа қол жеткізу арнасы ретінде азаматтардың мобильді құрылғыларын пайдалану оқиғалары жиілеп кеткенін ескертеді.
Зиянды қосымшалар, жалған сілтемелер және жалған хабарламалар арқылы қаскүнемдер онлайн-банкингке, CVV- кодтарына, логиндерге, құпиясөздерге және басқа да конфиденциалды деректерге қол жеткізуге тырысады.
Бұл дербес ақпараттың және қолма-қол ақшаның жоғалуына әкелуі мүмкін.
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі мыналарды ұсынады:
- вирусқа қарсы бағдарламалық жасақтаманы орнатыңыз және оны үнемі жаңартып отырыңыз;
- қосымшаларды тек ресми көздерден жүктеп алыңыз (Google Play, App Store);
- қосымшалар сұраған рұқсаттарды тексеріп, байланыстарға, SMS-ке, микрофонға және экранға кіруді шектеңіз;
- хаттармен, мессенджерлермен және push-хабарламалармен келетін күдікті сілтемелер бойынша өтпеңіз;
- әр түрлі қызметтер үшін күрделі және әр түрлі құпиясөздерді қолданыңыз, құпиясөз менеджерлерін қолданыңыз;
- телефоныңызда банк карталарының фотосуреттерін, құпия сөздерді және электрондық қолтаңбаны сақтамаңыз;
- құрылғыны жоғалтып алған кезде экранды бұғаттауды, биометриялық қорғауды және деректерді қашықтан жою мүмкіндігін қосыңыз;
- қоңырау соғушы өзін банк немесе құқық қорғау органдарының қызметкерімін деп таныстырса да, телефон немесе мессенджерлер арқылы кодтарды, құпиясөздерді және басқа да құпия ақпаратты хабарламаңыз.
Қосымша мыналар ұсынылады:
- операциялық жүйені және орнатылған қосымшаларды үнемі жаңартып отырыңыз, себебі жаңартуларда маңызды қауіпсіздік патчтары бар;
- банктік хабарламалар арқылы қаржылық операцияларыңызды қадағалап отырыңыз, транзакцияларға шектеулер қойыңыз, сондай-ақ банктік қосымшаға кірген кезде биометрияны қолданыңыз;
- бүкіл отбасының кибергигиенасын жүргізу: балалар мен қарт туыстарға алаяқтықты шынайы хабарландырулардан қалай ажыратуға болатынын және әлеуметтік инженерияға қалай қарсы тұру керектігін түсіндіріңіз.
Егер сіз құрылғыны жоғалтсаңыз немесе рұқсатсыз кіруге күдіктенсеңіз:
- банк карталарын дереу бұғаттаңыз, барлық құпиясөздерді өзгертіңіз және онлайн-банктегі сессияларды ажыратып тастаңыз;
- құқық қорғау органдарына хабарласыңыз;
- қажет болса, SIM-картаны ұялы байланыс операторында бұғаттаңыз.
Бұған дейін кейбір ХҚКО-ларда азаматтарды қабылдау форматы өзгергенін жазғанбыз.
