#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
496.85
585.54
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
496.85
585.54
6.49
Қоғам

Кейбір ХҚКО-да азаматтарды қабылдау форматы өзгерді

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.02.2026 16:23 Фото: gov4c.kz
2026 жылғы 24 ақпан қарсаңында "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ кейбір Халыққа қызмет көрсету орталықтарында (ХҚКО) азаматтарды қабылдау форматына өзгерістер енгізілгенін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі болғандай, еліміз бойынша 32 аудандық және қалалық ХҚКО бөлімінде қызмет көрсету алдын ала жазылу форматына көшірілді.

"Енді тұрғындар өзіне ыңғайлы күн мен уақытты алдын ала таңдап, белгіленген уақытта келе алады — қабылдау тек алдын ала брондалған талондар бойынша жүзеге асырылады. 20 ақпаннан бастап пилоттық жобаға қосымша тағы 22 бөлім қосылды. Бұл, әсіресе шалғай өңір тұрғындарына кезек күтпей, сапарын алдын ала жоспарлауға мүмкіндік береді",- делінген ақпаратта.

Алдын ала жазылу төмендегі арналар арқылы қолжетімді:

  • "ЦОН" және "Egov mobile" мобильді қосымшалары
  • электрондық үкімет порталы
  • талон беру киоскілері

Бұл ретте дайын құжаттарды беру, өзіне-өзі қызмет көрсету аймағы және құжаттандыру қызметтері бұрынғы режимде, яғни алдын ала жазылусыз көрсетіледі.

Сонымен қатар келушілердің жекелеген санаттары үшін арнайы жұмыс орны қарастырылған. Атап айтқанда:

  • Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне,
  • мүмкіндігі шектеулі азаматтарға
  • шетелдік азаматтарға.
"Жоба пилоттық режимде жүзеге асырылуда. Талдау қорытындысы бойынша қызметті одан әрі кеңейту және ауқымын ұлғайту туралы шешім қабылданады",- деп мәлімдеді ведомство.

Бұған дейін респонденттердің 86,5%-ы Жаңа Конституция жобасын қолдайтындығын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Кейбір Халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыс кестесіне өзгерістер енгізілді
10:15, 27 сәуір 2024
Кейбір Халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыс кестесіне өзгерістер енгізілді
Шетелдіктер 13 ақпаннан бастап ХҚКО бөлімшелерінде ЖСН ала алмайды: себебі белгілі болды
14:58, 13 ақпан 2026
Шетелдіктер 13 ақпаннан бастап ХҚКО бөлімшелерінде ЖСН ала алмайды: себебі белгілі болды
Қазақстандықтарға дайын құжаттарды алу үшін ХҚКО-на барудың керегі жоқ, бірақ...
17:23, 30 қыркүйек 2025
Қазақстандықтарға дайын құжаттарды алу үшін ХҚКО-на барудың керегі жоқ, бірақ...
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Злой гений казахстанских боксёрш из Узбекистана" разгромила соперницу из РК
17:28, Бүгін
"Злой гений казахстанских боксёрш из Узбекистана" разгромила соперницу из РК
Инвестор "Кызылжара" остался доволен подготовкой команды к старту КПЛ
17:10, Бүгін
Инвестор "Кызылжара" остался доволен подготовкой команды к старту КПЛ
Первая ракетка России обыграл олимпийского чемпиона с тремя победами на Больших шлемах
16:58, Бүгін
Первая ракетка России обыграл олимпийского чемпиона с тремя победами на Больших шлемах
"Казахстанское дерби" на топовом турнире по борьбе в Европе завершилось со счётом 5:5
16:49, Бүгін
"Казахстанское дерби" на топовом турнире по борьбе в Европе завершилось со счётом 5:5
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: