Спорт жаңалықтары
Спорт жаңалықтары
Қоғам

Шетелдіктер 13 ақпаннан бастап ХҚКО бөлімшелерінде ЖСН ала алмайды: себебі белгілі болды

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.02.2026 14:58 Фото: gov4c.kz
2026 жылғы 12 ақпанда "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ Халыққа қызмет көрсету орталықтарында (ХҚКО) шетелдіктердің жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) алуына қатысты маңызды ақпаратпен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекеттік корпорация 13-16 ақпан аралығында уәкілетті мемлекеттік орган тарапында техникалық жұмыстар жүргізілетіндігін мәлімдеді.

"Осыған байланысты, 13 ақпан күні сағат 09:00-ден бастап ХҚКО-лар мен Көші-қон қызметі орталықтарында "Қазақстан Республикасында уақытша болатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға ЖСН қалыптастыру" қызметі уақытша қолжетімсіз болады. Келтірілген қолайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз",- делінген ведомство мәліметінде.

Бұған дейін Қытайдағы жоғары оқу орындарына түскісі келетін қазақстандықтарға құжат тапсыру мерзімі ұзартылғанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жаңа жыл және Рождество мерекесінде ХҚКО мен МХҚКО қалай жұмыс істейтіні белгілі болды
16:31, 30 желтоқсан 2025
Жаңа жыл және Рождество мерекесінде ХҚКО мен МХҚКО қалай жұмыс істейтіні белгілі болды
Қазақстандықтарға дайын құжаттарды алу үшін ХҚКО-на барудың керегі жоқ, бірақ...
17:23, 30 қыркүйек 2025
Қазақстандықтарға дайын құжаттарды алу үшін ХҚКО-на барудың керегі жоқ, бірақ...
Қазақстандағы арнайы қызмет көрсету орталықтарында жаңа қызмет пайда болды
14:38, 13 наурыз 2025
Қазақстандағы арнайы қызмет көрсету орталықтарында жаңа қызмет пайда болды
