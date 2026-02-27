#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
497.56
586.92
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
497.56
586.92
6.44
Қаржы

Мемлекеттік кірістер комитеті желідегі сыбысқа байланысты мәлімдеме жасады

Ақылы қызмет, Мемлекеттік кірістер комитеті, желі, сыбыс, мәлімдеме , сурет - Zakon.kz жаңалық 27.02.2026 22:08 Сурет: Zakon.kz/Максим Золотухин
ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті әлеуметтік желіде тараған ақылы қызметтер туралы ақпаратқа байланысты салық төлеушілерге жүгініп, мәлімдеме жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құзырлы комитет мәліметінше, мессенджерлерде электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесінде (ЭШФ АЖ) жұмыс істеуге байланысты мәселелер бойынша ақылы қызметтер көрсетіледі деген жалған ақпарат тараған.

"ЭШФ АЖ-нің ресми техникалық қолдауы тек ақысыз негізде көрсетілетінін хабарлаймыз. Ықтимал алаяқтық жүйенің алдын алу, сондай-ақ салық төлеушілердің есептік жазбаларына заңсыз қол жеткізуге жол бермеу мақсатында, комитет ЭШФ АЖ-сі бойынша тек мемлекеттік кірістер органдарының ресми интернет-порталында орналастырылған ресми қолдау арналарына жүгінуді қатаң түрде ұсынады", - дейді ведомстводан.

ЭШФ АЖ қолдау қызметінің ресми байланыс деректері:

  • Электрондық пошта: esfsd@kgd.minfin.gov.kz
  • Телефон: +7 (7172) 72-51-61

Бұған дейін Қаржы министрлігі мемлекеттік кірістердің ақпарат жүйелерін 14-тен 5-ке дейін қысқартып, ауқымды оңтайландыру процесін жүргізгені хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Мемлекеттік кірістер комитеті жүк тасымалдаушыларға жүгініп, мәлімдеме жасады
18:31, 19 қаңтар 2026
Мемлекеттік кірістер комитеті жүк тасымалдаушыларға жүгініп, мәлімдеме жасады
Мемлекеттік кірістер комитеті SMS пен WhatsApp-тағы хабарламаларға байланысты ескерту жасады
17:12, 26 ақпан 2026
Мемлекеттік кірістер комитеті SMS пен WhatsApp-тағы хабарламаларға байланысты ескерту жасады
Мемлекеттік кірістер комитеті қазақстандық кәсіпкерлерге кассалық аппараттарға қатысты хабарласты
16:42, 28 мамыр 2025
Мемлекеттік кірістер комитеті қазақстандық кәсіпкерлерге кассалық аппараттарға қатысты хабарласты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Нуралы Алип помог "Зениту" победить и стать лидером РПЛ
23:32, Бүгін
Нуралы Алип помог "Зениту" победить и стать лидером РПЛ
Бой Казахстан - Узбекистан на "малом чемпионате мира" по боксу закончился решением судей
23:24, Бүгін
Бой Казахстан - Узбекистан на "малом чемпионате мира" по боксу закончился решением судей
Казахстанский борец проиграл в схватке за "бронзу" представителю Ирана
23:06, Бүгін
Казахстанский борец проиграл в схватке за "бронзу" представителю Ирана
Бой Казахстан - Узбекистан определил медалиста топ-турнира по боксу
22:58, Бүгін
Бой Казахстан - Узбекистан определил медалиста топ-турнира по боксу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: