1500 АЕК-ке дейін қарызы бар салық төлеушілерге кепілсіз бөліп төлеу мүмкіндігі беріледі
Құжатқа сәйкес, салық берешегі 1500 АЕК-ке дейін (2026 жылы – 6 487 500 теңге) болатын және уақытша қаржылық қиындықтарға тап болған салық төлеушілерге кепілсіз бөліп төлеу мүмкіндігін беру қарастырылған.
Бұл шара борышкерді кепілге қойылатын мүлікті бағалау және оны міндетті түрде сақтандыру рәсімдерінен босатып, бөліп төлеуді рәсімдеу мерзімін қысқартуға мүмкіндік береді.
Министрліктің түсіндіруінше, ұсынылып отырған өзгерістер қабылданған жағдайда, 1500 АЕК-ке дейінгі салық берешегі бар азаматтарға мүлік кепілі мен банк кепілдігінсіз кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу ұсынылуы мүмкін.
Құжат жобасы 2026 жылғы 19 наурызға дейін қоғамдық талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында орналастырылған.
