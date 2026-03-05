#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
499.83
581.5
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
499.83
581.5
6.42
Қаржы

1500 АЕК-ке дейін қарызы бар салық төлеушілерге кепілсіз бөліп төлеу мүмкіндігі беріледі

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.03.2026 09:39 Фото: freepik
Қаржы министрлігі "Салықтарды, төлемдерді және (немесе) өсімпұлды төлеу бойынша кейінге қалдыруды (бөліп төлеуді) ұсынуға қатысты кейбір мәселелер туралы" бұйрыққа өзгерістер енгізу жөніндегі жоба әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатқа сәйкес, салық берешегі 1500 АЕК-ке дейін (2026 жылы – 6 487 500 теңге) болатын және уақытша қаржылық қиындықтарға тап болған салық төлеушілерге кепілсіз бөліп төлеу мүмкіндігін беру қарастырылған.

Бұл шара борышкерді кепілге қойылатын мүлікті бағалау және оны міндетті түрде сақтандыру рәсімдерінен босатып, бөліп төлеуді рәсімдеу мерзімін қысқартуға мүмкіндік береді.

Министрліктің түсіндіруінше, ұсынылып отырған өзгерістер қабылданған жағдайда, 1500 АЕК-ке дейінгі салық берешегі бар азаматтарға мүлік кепілі мен банк кепілдігінсіз кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу ұсынылуы мүмкін.

Құжат жобасы 2026 жылғы 19 наурызға дейін қоғамдық талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында орналастырылған.

Егер қаласаңыз, осы жаңалыққа 5–10 қысқа тақырып (сайтқа арналған) да ұсынып бере аламын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жұмыс берушілерге мүгедектігі бар адамдарға жұмыс орнын жабдықтағаны үшін 300 АЕК-ке дейін өтемақы төленеді
14:00, 05 мамыр 2023
Жұмыс берушілерге мүгедектігі бар адамдарға жұмыс орнын жабдықтағаны үшін 300 АЕК-ке дейін өтемақы төленеді
Қазақстандық ғалымдардың еңбекақы төлеу тәртібі өзгереді
09:21, 02 ақпан 2026
Қазақстандық ғалымдардың еңбекақы төлеу тәртібі өзгереді
Елімізде 20 желтоқсанда қаржы есебін тапсыру және салықтарды төлеу мерзімі аяқталады
12:47, 20 желтоқсан 2023
Елімізде 20 желтоқсанда қаржы есебін тапсыру және салықтарды төлеу мерзімі аяқталады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
В Казахстане сделали заявление о сравнениях с узбекским боксом
13:05, Бүгін
В Казахстане сделали заявление о сравнениях с узбекским боксом
Юные звёзды казахстанского бокса едут на "Кубок Будущего" в Таиланд
12:49, Бүгін
Юные звёзды казахстанского бокса едут на "Кубок Будущего" в Таиланд
Стал известен состав новичка КПЛ на сезон-2026
12:39, Бүгін
Стал известен состав новичка КПЛ на сезон-2026
Жену олимпийского чемпиона из Казахстана обвиняют в избиении двух женщин
12:18, Бүгін
Жену олимпийского чемпиона из Казахстана обвиняют в избиении двух женщин
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: