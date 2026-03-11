Қазақстанның қай өңірінде пәтер жалдау арзан
Сонымен қатар бірқатар қалаларда бір ай ішінде жалдау құнының айтарлықтай төмендеуі де тіркелді.
Қай қалаларда жалдау бағасы өсті, қай жерде төмендеді
Қазақстан Республикасының Ұлттық статистика бюросы деректеріне сәйкес, ақпан айында жалдамалы тұрғын үйдің ең айқын арзандауы Жезқазған қаласында болды. Мұнда жалдау құны қаңтармен салыстырғанда шамамен 3,3%-ға төмендеді.
Ұқсас динамика басқа қалаларда да байқалады. Қызылорда қаласында бағалар шамамен 2,7%-ға, Қостанай қаласында 2,4%-ға, ал Түркістан қаласында шамамен 2,9%-ға азайды.
Аздаған төмендеу Алматы қаласында да тіркелді. Елдегі ең ірі қалада жалдау құны бір айда шамамен 1,3%-ға қысқарды.
Бірқатар қалаларда төмендеу байқалғанымен, кейбір өңірлерде ақпан айында тұрғын үйді жалға алу құны өсуді жалғастырды. Бір айдағы ең айқын өсім Тараз қаласында тіркелді, онда бағалар 5,4%-ға артты. Петропавл қаласында өсім шамамен 5,1%, ал Өскемен қаласында шамамен 3,8% болды.
Бір жылда жалдау бағасы қалай өзгерді
Жалпы ел бойынша жалдамалы тұрғын үйдің құны бір жылда 11,7%-ға өсті.
Алайда қалалар бойынша динамика айтарлықтай ерекшеленеді. Ең ірі мегаполистерде өсім салыстырмалы түрде қалыпты болды. Алматы қаласында бағалар шамамен 10%-ға, Астана қаласында 8,5%-ға, ал Шымкент қаласында 12,4%-ға өсті.
Ал кейбір өңірлік орталықтарда өсім әлдеқайда күрт болды. Мысалы, Петропавл қаласында жалдау құны бір жылда 47,2%-ға, Павлодар қаласында 37,7%-ға, ал Өскемен қаласында 24,7%-ға артты.
Егер 5 жылдағы динамиканы алсақ, бірқатар қалаларда тұрғын үйді жалға алу құны екі еседен астам өскенін көруге болады. Мысалы, Петропавл қаласында өсім 228%, Алматы қаласында 166%, Семей қаласында 165%, ал Қарағанды қаласында 161% болды.
Пәтер жалдау қанша тұрады
2026 жылғы ақпанда Қазақстанда абаттандырылған тұрғын үйді жалға алудың орташа бағасы шаршы метріне 5 039 теңгені құрады.
Ең жоғары бағалар дәстүрлі түрде елдің ең ірі қалаларында байқалады. Алматы қаласында жалдау құны шаршы метріне 5 898 теңгеге жетті, бұл Қазақстан қалалары арасындағы ең жоғары көрсеткіш. Астана қаласында орташа баға 5 564 теңгені, ал Қарағанды қаласында 4 895 теңгені құрады.
Баға деңгейі жоғары қалалар қатарында Петропавл – 4 731 теңге, сондай-ақ Шымкент – 4 303 теңге және Атырау – 4 305 теңге бар.
Көптеген басқа өңірлік орталықтарда жалдау құны республикалық орташа деңгейден төмен. Мысалы, Қонаев қаласында орташа баға 3 934 теңге, Өскемен қаласында 3 924 теңге, Ақтау қаласында 3 895 теңге, ал Павлодар қаласында 3 707 теңге.
Ең қолжетімді жалдамалы тұрғын үй бағасы оңтүстікте байқалады. Тараз қаласында жалдау орта есеппен 2 588 теңгені, ал Түркістан қаласында 2 738 теңгені құрайды. Сондай-ақ баға деңгейі төмен қалалар қатарында Қостанай (3 121 теңге) және Қызылорда (3 126 теңге) бар.
Осылайша қалалар арасындағы айырмашылық әлі де айтарлықтай. Егер Алматыда жалдау құны шаршы метріне шамамен 6 мың теңгеге жақындаса, оңтүстік қалаларда ол шамамен екі есе төмен.