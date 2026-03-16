Теңге нығаюын жалғастыруда: себептері мен болжамдар
Нарықта бәрі тыныш
9 наурыз күні мерекеге байланысты Қазақстан қор биржасы (KASE) сауда-саттығы өткізілген жоқ. Белсенді кезең сейсенбіде басталды, алайда соған қарамастан бағамда айтарлықтай өзгерістер байқалмады.
Экономист Руслан Сұлтановтың мәліметінше, апта бойы динамика тыныш сақталды. Сейсенбі күні орташа өлшенген бағам бір доллар үшін 491,6 теңгені құрады, ал сәрсенбіде теңге нығайып, 489,4 теңгеге дейін түсті.
Одан кейін шағын түзету болып, жұма күні бағам қайтадан 491 теңгеге жуықтады.
Аптаның ең төменгі көрсеткіші сәрсенбіде тіркелсе, ең жоғарғысы бейсенбіде – 491,7 теңге болды. Жалпы алғанда, бағамның ауытқу ауқымы небәрі 2,3 теңгені құрады.
Төрт сауда күнінің қорытындысы бойынша орташа бағам бір доллар үшін 491,0 теңге деңгейінде қалыптасты. Мұндай ауытқу өте төмен саналады және нарықтағы жағдайдың тұрақты екенін көрсетеді.
Доллар индексі теңгеге қысым түсіруде
Сонымен қатар KASE-дегі сауда белсенділігі жеткілікті жоғары болды. Биржадағы операциялардың орташа тәуліктік көлемі 336,6 млн долларды құрады.
Ең төменгі айналым сейсенбіде – 265,9 млн доллар болса, ең жоғары көрсеткіш сәрсенбіде тіркелді – 399,3 млн доллар. Айта кетерлігі, дәл осы күні теңге аптаның ең күшті мәніне жетті.
Мұндай сәйкестік нарықта шетел валютасын сату күшейіп, сауда қатысушылары тарапынан теңгеге деген сұраныс артқанын көрсетуі мүмкін.
Теңгені не қолдап тұр?
Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығының бағалауынша, соңғы апталардағы бағам динамикасы көбіне ішкі факторлармен анықталып отыр. Нарықта кейбір қатысушылардың пайдасын тіркеуі, сондай-ақ импорттық келісімшарттар бойынша есеп айырысулар мен сыртқы қарыз төлемдерінің жандану үрдісі байқалады.
Қауымдастық мәліметінше, осы тоқсанда сыртқы қарыз бойынша міндеттемелер көлемі 12,2 млрд долларды құрайды. Ал екінші тоқсанда бұл көрсеткіш 11,2 млрд доллар болады деп күтіледі.
Ұлттық валютаға қаржы жүйесіндегі жоғары пайыздық мөлшерлемелер, Қазақстан Ұлттық Банкі тарапынан валютаның тұрақты сатылуы және Қазақстанның мемлекеттік бағалы қағаздарына шетелдік инвесторлар қаражатының келуі де қолдау көрсетіп отыр.
Қосымша фактор ретінде шикізат нарығындағы қолайлы жағдайды атауға болады. Қазақстан мұнайдың ірі экспорттаушысы болғандықтан, шикізат бағасының өсуі экспорттық түсімді арттырып, нарықтағы валюта ұсынысын көбейтеді.
Қазіргі уақытта мұнайдың бір баррелі шамамен 104–105 доллар деңгейінде тұр. Бұл теңге үшін өте қолайлы жағдай қалыптастырып отыр.
Қазіргі бағам және болжамдар
Соңғы сауда қорытындысы бойынша орташа өлшенген бағам бір доллар үшін 491,29 теңгені құрады және ол дүйсенбі күнінің соңына дейін қолданылатын болады.
Алматыдағы айырбастау пункттерінде долларды сатып алу және сату бағамы 490,36–492,54 теңге аралығында.
Аналитикалық сервистердің болжамдары қысқа мерзімді кезеңде салыстырмалы тұрақтылық сақталатынын көрсетеді. Apecon деректеріне сәйкес, алдағы аптаға арналған негізгі бағдар бір доллар үшін шамамен 490 теңге деңгейінде, ал ауытқу 3 теңге шамасында болады деп күтіледі.
Ал Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығы жүргізген наурыз айындағы қаржы нарығы қатысушыларының сауалнамасына сәйкес, бір айдан кейінгі доллар бағамы 508,2 теңге болады деген болжам бар. Бір ай бұрын бұл көрсеткіш 509,6 теңге деңгейінде болған.