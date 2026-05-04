Қазақстанда ҚҚС бойынша жаппай хабарламалар жіберілуде: бизнес не істеуі керек және салдары қандай
2026 жылғы 4 мамырда ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетінің (МКК) баспасөз қызметі қосылған құн салығы (ҚҚС) бойынша жаппай жіберіліп жатқан хабарламаларға байланысты салық төлеушілерге маңызды ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мұндай хабарламалардың жіберілу себебі – салық органдары ҚҚС бойынша есептерде сәйкессіздіктерді анықтаған.
"2026 жылғы наурыз–сәуір айларында ҚР ҚМ МКК салық төлеушілерге қосылған құнсалығы (300.00 нысаны) бойынша декларациялар негізінде камералдық бақылау шеңберінде "ҚҚС бойынша тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу сомаларын төмендету және сатыпалу сомаларын жоғарылату туралы" хабарламалар жолдады. Хабарламаларды жолдаудың негіздері: өткізілген тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер бойынша ҚҚС сомасын төмендету; есепке жатқызылған ҚҚС сомасын асыра көрсету".
Атап өтілгендей, хабарламалар электрондық шот-фактуралар, бақылау-кассалық машиналар деректері және салық есептілігін салыстыру негізінде қалыптастырылған.
"Хабарламаны орындау мерзімі – 30 жұмыс күні(шамамен 45 күнтізбелік күн)". ҚР МКК баспасөз қызметі
Жағдайға байланысты салық төлеуші:
- сәйкессіздіктермен келіскен жағдайда қосымша салықтық есептілікті ұсынуы;
- келіспеген жағдайда бұзушылықтардың жоқтығын негіздейтін жазбаша түсіндірме жолдауы қажет.
"Назар аударамыз, түсініктеме беру немесе есептілікті түзету камералдық бақылауды аяқтауға негіз болып табылады. Хабарлама белгіленген мерзімде орындалмаған жағдайда салық міндеттемесін орындауды қамтамасыз ету шаралары қолданылады. Сонымен қатар, салық органы ұсынылған түсіндірмелерді растау қажеттілігі туындаған жағдайда да, хабарламаға жауап болмаған кезде де салықтық тексеру тағайындауға құқылы". ҚР МКК баспасөз қызметі
Ведомство салық төлеушілерді алынған хабарламаларға мұқият қарап, қажетті шараларды уақтылы қабылдауға шақырады.
