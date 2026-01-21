#Халық заңгері
Қаржы

2026 жылғы 1 қаңтардан бастап ҚҚС артықшылығын қайтарудың жеңілдетілген тәртібі: не білу маңызды

21.01.2026 10:33
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап ҚҚС (қосылған құн салығы) артықшылығын қайтарудың жеңілдетілген тәртібі туралы ақпарат берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

МКК атап өткендей, 2026 жылға дейін жеңілдетілген тәртіп тек кейбір салық төлеушілерге ғана қолданылған: ірі салық төлеушілер, өндірушілер және шикізат экспорттаушылары, валюталық түсімді теңгеге айналдыратындар.

Қазақстанның жаңа Салық кодексі енгізілгеннен кейін нөлдік ставканы қолданатын барлық салық төлеушілер үшін ҚҚС артықшылығын қайтарудың жеңілдетілген тәртібін таңдауға мүмкіндік берілген.

"ҚҚС артықшылығын қайтару салық есептілігінде көрсетілген "Қосылған құн салығы бойынша декларация" (300.00 нысан) негізінде қайтару талаптары бойынша жүзеге асырылады", – деп түсіндірді комитет.

Сонымен қатар, Интеграцияланған салық әкімшілігі жүйесіндегі (КНП ИСНА) Салық төлеушінің кабинеті ҚҚС бойынша декларацияның (300.00 нысан) және 9-қосымшаның "Қайтаруға ұсынылған ҚҚС сомалары туралы мәліметтер" бөлімдері жаңа заңнама талаптарына сәйкес жаңартылғанын хабарлады.

Осылайша, салық заңнамасындағы өзгерістерге байланысты 2025 жылғы 4-тоқсан бойынша ҚҚС артықшылығын қайтару туралы талапты салық төлеушінің кабинеті арқылы knp.kgd.gov.kz сайтында ұсыну қажет.

