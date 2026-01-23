#Халық заңгері
Қаржы

ҚҚС пен акциздердің жаңа ережелері: 2026 жылдан бастап дәрі-дәрмек пен тауар импорттаушылары үшін не өзгереді

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.01.2026 09:51 Фото: pexels
Қазақстанда 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қосылған құн салығы (ҚҚС) мен акциздердің жаңа мөлшерлемелері күшіне енді. Дәрілік заттар мен акцизделетін тауарларды импорттаушылар үшін маңызды өзгерістер туралы Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті мәлімдеді.

Дәрілік заттарды импорттау кезіндегі ҚҚС

Дәрілік заттарды импорттауға қолданылатын ҚҚС мөлшерлемесі:

  • 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап – 5%,
  • 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап – 10%.

Сонымен қатар төмендегі бағыттар аясында қолданылатын дәрілік заттар ҚҚС-тан босатылады:

  • тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі,
  • міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру,
  • жетім балаларды емдеу,
  • әлеуметтік маңызы бар ауруларды емдеу.

Аталған санаттарға кірмейтін дәрілік заттар ғана ҚҚС-тан босатуға жатпайды. Мұндай дәрілердің тізбесі мен ҚҚС-тан босату тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 31 желтоқсандағы қаулысымен және ҚР Салық кодексінің 479-бабының 17-тармағымен бекітілген.

Импорт кезінде ҚҚС-ты есепке алу әдісі

Импортталатын бірқатар тауарлар бойынша ҚҚС есепке алу әдісімен төленеді.

Бұл тауарлардың тізбесі және оны қалыптастыру қағидалары ҚР Салық кодексінің 508 және 509-баптарымен, сондай-ақ 2025 жылғы 31 желтоқсандағы Үкімет қаулысымен бекітілген.

Акциздер: жаңа мөлшерлемелер және тауарлар тізімінің кеңеюі

2026 жылғы 1 қаңтардан бастап негізгі акцизделетін тауарлар бойынша акциз мөлшерлемелері 10%-ға артты.

Бұл өзгеріс мыналарға қатысты:

  • алкоголь өнімдері (шарап пен сырадан басқа),
  • темекі өнімдері, оның ішінде фильтрлі сигареттер,
  • сыра және алкогольсіз сусындар,
  • бензин, дизель отыны және өзге де акцизделетін тауарлар.

Сонымен қатар акцизделетін тауарлар тізімі кеңейтілді:

  • энергетикалық сусындар – жаңа салық салу нысаны, мөлшерлемелер кезең-кезеңімен өседі;
  • қымбат көлік құралдары, кемелер мен әуе кемелері – егер олардың құны 18 000 айлық есептік көрсеткіштен (автомобильдер) немесе 24 000 АЕК-тен (кемелер мен әуе кемелері) асса, импорт кезінде 10% мөлшерінде "сән-салтанат салығы" салынады.
Оқи отырыңыз
