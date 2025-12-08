#Халық заңгері
Құқық

Мемлекеттік сатып алулар: 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап ҚҚС қалай есептеледі

НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.12.2025 10:18 Фото: Zakon.kz
Қазақстанда 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап жаңа Салық кодексі күшіне енеді. ҚР Қаржы министрлігі мемлекеттік сатып алуларды жоспарлау және орындау кезінде қосылған құн салығының (ҚҚС) есепке алыну тәртібін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жоспарға сәйкес, жылдық жоспарлар ҚҚС есебінсіз құрастырылады, оның ішінде алдын ала жылдық жоспар және аванстық төлемдер сомасы да кіреді.

ҚҚС және акциз төлеу шарттары жоспарда емес, тек сатып алу рәсімдерінің қорытындысы бойынша жасалатын шартта көрсетіледі, бұл салық және кеден заңнамасының талаптарына сәйкес келеді.

Салық кодексіне сәйкес, ҚҚС тауарларды, жұмыстарды немесе қызметтерді өткізу бойынша айналымнан есептеледі, ал айналым жасау күні – тауарды тапсыру немесе орындалған жұмыстар/көрсетілген қызметтер актісін қол қою күні болып саналады.

2026 жылғы 1 қаңтардан бастап ҚҚС мөлшері 16% құрайды және барлық салық салынатын айналымдарға қолданылады, оның ішінде бұрын жасалған шарттарға да.

ҚҚС төлеуші болып табылатын жеткізушілер шот-фактураларды Салық кодексі талаптарына сәйкес ұсынуға міндетті. Жеткізуші ҚҚС төлеуші мәртебесін өзгертсе, заң мемлекеттік сатып алу шартының сомасын салық сомасына сәйкес түзетуге мүмкіндік береді, алайда жеткізу сапасы мен шарттары өзгеріссіз қалады.

Мемлекеттік сатып алу веб-порталы жеткізушінің мәртебесін автоматты түрде есепке алады, шартқа ҚҚС сомасын қосады және құнын салық салынатын және салынбайтын бөлімдерге бөледі.

Сондықтан, 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап мемлекеттік сатып алу шарттарын орындау кезінде ҚҚС мөлшері 16% болып есептеледі, келісімшарт жасалған күніне қарамастан, егер айналым жасау кезінде жеткізуші ҚҚС төлеуші болса.

Министрлік атап өткендей, жүйе автоматты түрде жеткізушінің ҚҚС төлеуші екенін анықтайды және шарттың соңғы сомасын түзетуге мүмкіндік береді. Бұл тәсіл мүмкін болатын түсінбеушіліктерді жояды, даулар санын азайтады және салық заңнамасын біркелкі қолдануды қамтамасыз етеді.

2026 жылдан бастап салық төлеушілерге жаңа жеңілдік: шоттарды бұғаттау мен айыппұлдар жеңілдетіледі
13:13, Бүгін
2026 жылдан бастап салық төлеушілерге жаңа жеңілдік: шоттарды бұғаттау мен айыппұлдар жеңілдетіледі
ҚҚС: 2026 жылдан бастап тіркеу тәртібі қалай өзгереді
14:48, 31 қазан 2025
ҚҚС: 2026 жылдан бастап тіркеу тәртібі қалай өзгереді
2026 жылдан бастап ҚҚС бойынша тіркеу тәртібіндегі өзгерістер: нені білу керек
14:58, 10 қараша 2025
2026 жылдан бастап ҚҚС бойынша тіркеу тәртібіндегі өзгерістер: нені білу керек
