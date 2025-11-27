#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанда мемлекеттік сатып алулар үшін ҚҚС таңбаланған цифрлық теңге енгізіледі

27.11.2025 09:21
Қаржы министрлігі мемлекеттік сатып алуларға қатысушылар үшін қосылған құн салығының (ҚҚС) таңбалауымен цифрлық теңгені енгізуге арналған пилоттық жобаны іске асыру қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы бұйрықтың жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жобаның мақсаты – мемлекеттік сатып алуларға қатысатын тұлғалар үшін салықтық міндеттемелерді орындауды жеңілдету және оның тиімділігін арттыру.

Бұйрықты қабылдаудың нәтижесінде мемлекеттік сатып алуларға қатысушылар үшін ҚҚС таңбаланған цифрлық теңге енгізіледі.

Бұл жаңашылдық төмендегілерге мүмкіндік береді:

  • тапсырыс берушілер мен жеткізушілер арасындағы есеп айырысулардың ашықтығы мен қадағаланушылығын қамтамасыз етуге,
  • бюджетке түсімдердің толықтығы мен уақытылы орындалуын арттыруға,
  • салықтық тәуекелдерді төмендетуге,
  • жалған схемаларды қолдану мүмкіндігін шектеуге.

Нәтижесінде әзірлеушілер салық төлеушілер мен мемлекеттік кірістер органдары арасындағы сенім деңгейінің артуын күтеді.

Жоба 2025 жылдың 11 желтоқсанына дейін көпшілік талқылауы үшін "Ашық НҚА" порталында орналастырылған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жүктілік пен босануға байланысты әлеуметтік төлемге өтінішті банк арқылы беруге болады
09:36, Бүгін
09:36, Бүгін
Жүктілік пен босануға байланысты әлеуметтік төлемге өтінішті банк арқылы беруге болады
Қазақстанда "Цифрлық ҚҚС" пилоттық жобасын іске асыру ережелері мен мерзімдері бекітілді
14:52, 26 қыркүйек 2024
14:52, 26 қыркүйек 2024
Қазақстанда "Цифрлық ҚҚС" пилоттық жобасын іске асыру ережелері мен мерзімдері бекітілді
Салық төлеушілерге ҚҚС бойынша болжамды міндеттемелер - пилоттық жоба
09:32, 18 желтоқсан 2024
09:32, 18 желтоқсан 2024
Салық төлеушілерге ҚҚС бойынша болжамды міндеттемелер - пилоттық жоба
