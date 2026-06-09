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Қаржы

2027 жылдан бастап ипотекалық қарыздар бойынша қандай сыйақы мөлшерлемелері белгіленеді

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Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі қарыздар мен микрокредиттер бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесінің шекті мөлшерін бекітетін қаулы дайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жобада 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап LTV коэффициентіне (кредит сомасының кепіл құнына қатынасы) байланысты ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесін (ЖТСМ) белгілеу көзделеді:

  • LTV мәні 0,7-ді қоса алғанда 20%-ды құрайды,
  • LTV мәні 0,7 жоғары болған кезде – 25%.

2026 жылғы 1 шілдеден бастап 2027 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңде ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша ЖТСМ-ның шекті мөлшері 25% деңгейінде сақталады.

Құжат 22 маусымға дейін ашық талқылау үшін "Ашық НҚА" сайтында орналастырылған.

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