#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
485.95
565.74
6.83
Қаржы

Доллар 11 маусымдағы саудада тағы аздап арзандады

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.06.2026 16:00 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 11 маусымда Қазақстан қор биржасында (KASE) сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Орташа өлшенген доллар бағамы сауда қорытындысы бойынша 487,76 теңге болды, яғни 0,8 теңгеге төмендеді.

Ресей рублі 6,77 теңгеге дейін түсті (−0,02).

Қытай юаны 71,99 теңге болды (−0,19).

Айырбастау пункттерінде доллар 488–490 теңге аралығында саудалануда, еуро – 562,7–569 теңге, рубль – 6,55–6,67 теңге аралығына саудаға түсуде.

Бұл ретте, әлемдік мұнай бағасы 11 маусымдағы саудада өсіп жатыр.

Brent маркалы мұнай фьючерстері 1,59% қымбаттап, баррелі 94,58 доллар болды.

Американдық West Texas Intermediate (WTI) мұнайы 1,90% өсіп, баррелі 91,74 доллар болды. Сауда басында американ мұнайы 3 доллардан да көпке дейін өскен.

Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 488,59 теңге, еуроны 564,37 теңге, рубльді 6,79 теңге деп бекіткен болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
16:00, 02 маусым 2025
2 маусымдағы саудада доллар тағы қымбаттады
Доллары, тенге, деньги, обмен валют
16:05, 08 қараша 2024
8 қарашадағы саудада доллар аздап арзандады
Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:49, 13 наурыз 2026
13 наурыздағы саудада доллар аздап арзандады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Белорусский защитник Руслан Юденков официально перешёл в &quot;Иртыш&quot;
16:25, Бүгін
Белорусский защитник Руслан Юденков официально перешёл в "Иртыш"
Александр Шевченко
16:11, Бүгін
Александр Шевченко устроил двухчасовой "марафон" с соперником из третьей сотни рейтинга
Депутат раскритиковал новый стадион в Астане
15:53, Бүгін
"Стадион для райцентра": депутат Каскарауов о спорткомплексе в Астане за 17 миллиардов
Жавохир Умматалиев
15:35, Бүгін
Сборная Узбекистана по боксу отправляет звёздный состав с казахом Махановым на Кубок мира
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: