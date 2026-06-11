Доллар 11 маусымдағы саудада тағы аздап арзандады
Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 11 маусымда Қазақстан қор биржасында (KASE) сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Орташа өлшенген доллар бағамы сауда қорытындысы бойынша 487,76 теңге болды, яғни 0,8 теңгеге төмендеді.
Ресей рублі 6,77 теңгеге дейін түсті (−0,02).
Қытай юаны 71,99 теңге болды (−0,19).
Айырбастау пункттерінде доллар 488–490 теңге аралығында саудалануда, еуро – 562,7–569 теңге, рубль – 6,55–6,67 теңге аралығына саудаға түсуде.
Бұл ретте, әлемдік мұнай бағасы 11 маусымдағы саудада өсіп жатыр.
Brent маркалы мұнай фьючерстері 1,59% қымбаттап, баррелі 94,58 доллар болды.
Американдық West Texas Intermediate (WTI) мұнайы 1,90% өсіп, баррелі 91,74 доллар болды. Сауда басында американ мұнайы 3 доллардан да көпке дейін өскен.
Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 488,59 теңге, еуроны 564,37 теңге, рубльді 6,79 теңге деп бекіткен болатын.
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