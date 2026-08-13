Алматыда 9 млн теңгеге пәтер алуға бола ма
Орташа бағаның артында миллиондар жатыр
2026 жылғы шілдеде Алматыдағы жаңа үйлердің бір шаршы метрінің орташа бағасы 739,7 мың теңгені құрады. Бұл маусым айымен салыстырғанда 1,9%-ға жоғары. Бір жыл ішінде жаңа тұрғын үй 16,6%-ға қымбаттаған.
Ал қайталама нарықта жағдай басқаша. Бір айда пәтер бағасы 0,8%-ға төмендеп, бір шаршы метрдің орташа құны 743,54 мың теңге болды. Дегенмен бір жыл ішінде баға 8%-ға өскен.
Алайда орташа бағаның көлеңкесінде нарықтағы ең төменгі бағаны толық көрсетілмей кетеді. Алматының жекелеген аудандарында шаршы метр әлдеқайда арзан. Қолжетімді тұрғын үйлер негізінен Түрксіб, Жетісу, Алатау және Наурызбай аудандарында орналасқан.
9-15 млн теңгеге қандай пәтер сатып алуға болады?
Біз салалық платформалардағы хабарландырулар негізінде жасаған таңдаудағы ең арзан нұсқа — 9 млн теңге. Бұл ақшаға қаланың төменгі бөлігінен ауданы 40 шаршы метр болатын бір бөлмелі пәтер ұсынылған. Пәтер бірінші қабатта орналасқан, балконы жоқ және хабарландыруда күрделі жөндеу қажет екені көрсетілген.
Жақын маңда дәл осындай бағаға аумағы әлдеқайда кішкентай пәтерлер де бар.
9,5 млн теңгеге орталықтан өте алыс шағын ауданда орналасқан, ауданы небәрі 14 шаршы метр болатын бір бөлмелі пәтер сатылады. Бұл 1968 жылы салынған панельді үйдің үшінші қабатында орналасқан. Хабарландыруда жөндеу жасалғаны және пәтердің іші жартылай жиһаздалғаны көрсетілген.
10,9 млн теңгеге Бостандық ауданынан ауданы 13,5 шаршы метр болатын бір бөлмелі пәтер табуға болады. Ол "сталиндік" үйдің екінші қабатында орналасқан. Пәтерде жөндеу жасалған, санитарлық торап біріктірілген және жиһазы бар.
Көлемі үлкенірек нұсқалар да кездеседі. Мысалы, 12,5 млн теңгеге Қарғалы шағынауданынан ауданы 22 шаршы метр болатын бір бөлмелі пәтер ұсынылған. Үй — 1979 жылы салынған монолитті ғимарат. Пәтер бес қабатты үйдің төртінші қабатында орналасқан. Жағдайы "жаңа емес, бірақ ұқыпты" деп сипатталған.
Ал 12,8 млн теңгеге Алатау ауданынан 23 шаршы метрлік пәтер табуға болады. Бұл 1970 жылдары салынған монолитті үйдің бірінші қабатында орналасқан.
Осылайша қызық жағдай қалыптасады: Алматыдағы пәтерлердің ең төменгі бағасы шамамен 9 млн теңгеден басталады. Бірақ мұндай ақшаға әркім әртүрлі пәтер сатып алу мүмкін.
Арзан пәтер үшін неге ымыраға келуге тура келеді?
Жылжымайтын мүлік жөніндегі сарапшы Эльвира Сағандықова Алматыдағы қайталама тұрғын үй нарығын Қазақстандағы ең болжап білуге қиын нарықтардың бірі деп санайды. Алматыда пәтерлерді 9-10 млн теңгеден 1,8 млрд теңгеге дейін сатып алуға болады.
"Бұл — нарықтағы өте үлкен алшақтықтың таңғаларлық мысалы. Оны үш сөзбен сипаттауға болады: полярлы, қарама-қайшы және тапшы", — дейді Эльвира Сағандықова.
Нарықтың төменгі сегментінде бұрынғы жатақханалардағы ауданы 12-18 шаршы метр бөлмелер, 1950-1960 жылдары салынған қаңқалы-қамысты үйлер, шағын студиялар мен балконы жоқ пәтерлер кездеседі.
"Алматыда 9 млн теңгеге күрделі құрылыс үйінен толыққанды стандартты пәтер сатып алу мүмкін емес", — дейді сарапшы.
Оның айтуынша, өте арзан баспананы көбіне студенттер, жас мамандар, барынша қолжетімді үй іздеген адамдар, сондай-ақ арзан жалға беруге инвестиция салғысы келетіндер сатып алады.
Тағы бір мәселе — ипотека. Мұндай баспананы ипотекаға сатып алу қиын болуы мүмкін, өйткені банктер кепілге қабылданатын жылжымайтын мүлікке белгілі бір талаптар қояды.
Алматыда пәтерлер қай аудандарда арзан?
Ең қолжетімді ұсыныстар орталықтан шалғай аудандарда шоғырланған. Түрксіб және Жетісу аудандарында ескі тұрғын үй қоры көп. Сонымен қатар бұл аудандарда өндірістік аймақтар мен теміржол инфрақұрылымы орналасқан.
Алатау және Наурызбай аудандарында бағаның төмен болуы қаланың іскерлік орталығынан қашық орналасуымен және шеткі аймақтардағы жаңа құрылыстардың көптігімен байланысты.
Салыстыру үшін, Медеу ауданында жаңа үйлердегі бір шаршы метрдің бағасы шамамен 1,2 млн теңге. Мұнда бағаға орталық орналасу, қаланың іскерлік бөлігіне және тау бөктеріне жақындық, сондай-ақ қымбат жаңа тұрғын үй сегменті әсер етеді.
Осылайша аудандар арасындағы айырмашылық бірнеше есеге жетеді: сатып алушы бір шаршы метрінің бағасы шамамен 540 мың теңге болатын пәтер мен бағасы 1,2 млн теңгеден асатын тұрғын үйдің арасынан таңдау жасай алады.
Нарықтың жоғарғы сегментінде айырмашылық одан да үлкен. Ашық сатылымға қойылған ең қымбат пәтердің бағасы 1,8 млрд теңге. Бұл — ауданы 520 шаршы метр болатын бес бөлмелі пентхаус.
Міне осы нысан мен 9 млн теңгелік пәтердің арасында 200 еселік баға айырмашылығы бар.
Сондықтан Алматыдағы шаршы метрдің орташа бағасы тұрғын үй сатып алуға қанша қаражат қажет екенін толық көрсете алмайды. Нарықта ең төменгі баға бар, бірақ оның артында ауданы шағын, ескі үйлердегі, таңдау мүмкіндігі шектеулі және сатып алу шарттары өзгеше жылжымайтын мүлік сегменті тұр.