#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
462.31
536.09
5.34
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
462.31
536.09
5.34
Қаржы

Қазақстандағы кепілсіз несиелер: ең төмен мөлшерлемелер жарияланды

Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, депозит, депозиты, кредит, кредиты, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.09.2026 16:31 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Кепілсіз несие қазақстандықтардың күнделікті өмірінің бір бөлігіне айналғалы қашан. Банктер ұсынатын тиімді талаптарды қайдан іздеу керек және несие рәсімдеу алдында қандай шарттарды тексеру қажет екенін Zakon.kz анықтады.

18,3%-дан 42,4%-ға дейін

2026 жылғы тамыздың қорытындысы бойынша банктердің басым бөлігінде кепілсіз несие беру шарттары өзгерген жоқ. Біз жинаған банк ұсыныстарында жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі (ЖТСМ) 18,3%-дан басталып, 42,4%-ға дейін жетеді.

Кепілсіз несиелердің ең жоғары сомасы 6 млн теңгеден 9,5 млн теңгеге дейінгі аралықта. Осылайша, біз жинаған ұсыныстардағы ең төмен және ең жоғары көрсеткіштің айырмасы 24,1 пайыздық тармақты құрайды.

18,3% көрсеткішіне жеке тоқталған жөн. Бұл – еліміздегі ірі екінші деңгейлі банктің (ЕДБ) ұсынысында көрсетілген мөлшерлеме және мұндай ұсыныс Қазақстанда әзірге біреу ғана. Алайда банк ЖТСМ-ды көрсетпеген, сондықтан оны кредиттік калькулятор арқылы есептеуге тура келеді. Мысалы, 8 млн теңгені 48 айға алған кезде артық төлем 5 880 669 теңгені құрайды. Шілде айында дәл осындай параметрлер бойынша есеп 21,67% көрсеткен, ал ең жоғары несие лимиті 2,2 млн теңге болған.

"Өзіңізге" қолайлы банкті қалай табуға болады?

Экономист Төлеген Асқаров қарыз алушы несие іздеуді өзінде мүлдем кредиттік тарихы жоқ банктердің ұсыныстарынан бастамауы керек деп есептейді.

"Жалақыңыз түсетін банкке назар аударыңыз. Көптеген кредиттік ұйымдар жалақы жобаларын дамытып, клиенттерге арнайы шарттар ұсынады – ондағы пайыздық мөлшерлеме көбіне нарықтағы деңгейден едәуір төмен болады. Осы қарапайым қадам сізге қомақты қаражат үнемдеуге мүмкіндік береді", – деді Төлеген Асқаров.

Шынында да, жалақы жобасына қатысатын клиенттің белгілі бір артықшылықтары бар. Мысалы, Алматыдағы ірі банктердің бірінде мұндай қарыз алушыға кепілсіз онлайн-несие бойынша мөлшерлеме жылдық 28% болса, басқа клиенттер үшін – 30%. Екі жағдайда да ең жоғары сома 8 млн теңгеге дейін жетеді.

ТОП-10 ЕДБ құрамына кіретін басқа бір банкте жалақысын карта арқылы алатын клиенттерге 5 жылға дейінгі мерзімге 7 млн теңгеге дейін бөлек несие ұсынылады. Сыйақы мөлшерлемесі 33%, ЖТСМ – 38,28%-дан 38,44%-ға дейін. Бұл ретте рәсімдеу үшін комиссия алынбайды.

Төмен номиналды мөлшерлеме несиенің арзан екенін білдірмейді

Несиелерді салыстыру кезінде қарыз алушының тек сыйақы мөлшерлемесіне назар аударуы басты мәселелердің біріне айналады. Қосымша комиссия нәтижені түбегейлі өзгертуі мүмкін.

Мұны бір кредиттік ұсыныстың екі нұсқасынан көруге болады. Бірінші нұсқада мөлшерлеме небәрі 0,1%, алайда 5,9% комиссия қарастырылған. Екінші нұсқада мөлшерлеме 37,5%-ға жетеді, есесіне комиссия жоқ.

Бұл ретте ЖТСМ дәл бірінші нұсқада жоғары – 45,17%, ал екіншісінде 43,54%. Яғни сыйақы мөлшерлемесінің нөлге жуық болуы бұл жағдайда несиенің арзан екенін білдірмейді.

1 млн теңге несие алған жағдайда 5,9% комиссия 59 мың теңгені құрайды.

Сондықтан несие таңдағанда жарнамадағы ең тартымды көрсеткішке емес, кредиттің толық құнына назар аудару қажет.

3 млн теңге қажет болса, ұсыныстарды қалай салыстыру керек?

Қарыз алушыға 3 млн теңге қажет деп алайық. Мұндай жағдайда банктерді ең жоғары несие лимиті бойынша емес, нақты осы клиентке қажетті мерзімге қанша қаражат бере алатынына қарай салыстыру керек.

Мысалы, бір банк 3 млн теңгені үш жылға, ал екіншісі дәл сондай соманы бес жылға ұсынса, тек мөлшерлемелерді салыстыру еш нәтиже бермейді. Ұзағырақ мерзім ай сайынғы төлемді азайтқанымен, пайыз есептелетін уақытты ұзартады. Соның салдарынан артық төлем көлемі де көбірек болуы мүмкін, деп ескертеді экономист.

"Бірнеше ұсыныс алғаннан кейін ЖТСМ-ды, ай сайынғы төлемді, жалпы төлем сомасын және қосымша шығындарды салыстыру қажет. Егер бір нұсқада комиссия немесе сақтандыру болса, олардың құнын да есепке алу керек", деді Төлеген Асқаров.

Өзіңізге өзіңіз төреші болыңыз

Жалақының мөлшері несие сомасын өздігінен анықтамайды. Банк адамның қолданыстағы борыштық міндеттемелерін ескеріп, борыш жүктемесі коэффициентін есептейді.

Азаматтар үшін оның шекті мәні – 0,5. Мысалы, орташа айлық табыс 500 мың теңге болса, борыштық міндеттемелер бойынша жиынтық төлемдер 250 мың теңгеден аспауы тиіс.

Сондықтан жалақысы 500 мың теңге, бірақ қолданыстағы ірі несиелері бар адамға аз сома берілуі немесе несие беруден бас тартылуы мүмкін. Ал дәл сондай табысы бар, бірақ айтарлықтай қарыздық міндеттемелері жоқ қарыз алушының жағдайы тиімдірек болады.

Төлеген Асқаров қаржылық жағдайды алдын ала өз бетінше талдап алуға кеңес береді:

"Несие алу-алмау мәселесінде басты төреші – өзіңіз. Қарыз алуға өтініш бермес бұрын кредиттік тарихыңызды өз бетіңізше зерттеп, тек банктегі емес, басқа да ықтимал шығындарды қоса алғанда, барлық міндеттемелеріңізді тексеріңіз. Қаржылық міндеттемелеріңіздің толық көрінісі салмақты әрі қауіпсіз шешім қабылдауға көмектеседі".

Несие құнына сақтандыруды да қосу керек

Кепілсіз несие рәсімдеген кезде банк қарыз алушыға сақтандыру ұсынуы мүмкін. Бұл – қарыз алушы үшін қосымша шығын. Сондықтан оны пайыздармен және комиссиямен бірге есептеу қажет.

Тұтынушылық несие рәсімдеген кезде өмірді сақтандыру ерікті түрде жасалады. Алайда экономист бастапқы шығынды азайту үшін полистен автоматты түрде бас тартуға кеңес бермейді:

"Несие бойынша сақтандырудан ешқашан бас тартпаңыз. Оның құны салыстырмалы түрде қымбат емес, алайда өмірде күтпеген жағдайлар болған кезде сіз бен бюджетіңізді жан-жақты қорғайтын сенімді қаржылық қауіпсіздік жастығына айналады".

Бөліп төлеу: қайсысы тиімді?

Соңында тағы бір маңызды ақпаратқа тоқталайық. Қазақстанда банктер көбіне аннуитеттік төлем кестесін – яғни ай сайынғы төлем мөлшері бірдей болатын жүйені ұсынады. Мұндай несие кезінде бастапқы кезеңде төлемнің басым бөлігі пайыздарды өтеуге жұмсалады, ал негізгі қарыздың өтелетін бөлігі аз болады. Сондықтан несиені бірнеше жылдан кейін мерзімінен бұрын жапқан кезде қалған қарыз көлемі айтарлықтай болуы мүмкін.

Дифференциалды төлем кестесінде негізгі қарыз алғашқы айдан бастап тең үлеспен өтеледі. Сондықтан ай сайынғы төлем біртіндеп азая береді.

Несие сомасы, мерзімі және мөлшерлемесі бірдей болған жағдайда, дифференциалды төлем кестесі бойынша пайыздық артық төлем аннуитеттік кестеге қарағанда төмен болады. Алайда алғашқы төлемдер жоғары болғандықтан, бұл тәсіл барлығына бірдей қолайлы емес.

Егер банк таңдау мүмкіндігін берсе, жалпы артық төлем тұрғысынан дифференциалды кесте тиімдірек. Бірақ оны тек несие мерзімінің бастапқы кезеңіндегі жоғары төлемдерді қаржылық қиындықсыз өтеуге мүмкіндік беретін табыс болған жағдайда таңдаған жөн.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Сотовая связь, мобильная связь, мобильная сеть, мобильный интернет, мобильный оператор, мобильные операторы, сотовый оператор, оператор сотовой связи, социальные сети
14:20, 12 маусым 2025
Қазақстандағы балалар ең көп қолданатын қосымшалар
Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом
09:51, 03 тамыз 2026
Қазақстандағы ең танымал және ең сирек есімдер топтамасы
Покупки онлайн, покупки в интернете, интернет-магазин, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте
12:56, 01 тамыз 2025
Несие алу кезінде қазақстандықтар сақтандыру агентінің сыйақысы туралы не білуі керек
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ATP
18:10, Бүгін
Карлос Алькарас оценил состояние запястья после первого матча на US Open - 2026
Велогонщики Казахстана
17:49, Бүгін
Стал известен состав мужской команды Казахстана по велоспорту на Азиаду-2026
Джастин Гейджи
17:33, Бүгін
"Я бы рассмотрел этот бой": чемпион UFC Гейджи о поединке с Макгрегором
Главный тренер сборной Казахстана Джон ван ’т Шкип посетил матч КПЛ &quot;Женис&quot; - &quot;Алтай&quot;
17:11, Бүгін
Главный тренер сборной Казахстана Джон ван’т Шкип посетил матч КПЛ "Женис" - "Алтай"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: