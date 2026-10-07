Қазақстандықтар банктерде екі республикалық бюджетке жететін ақша жинады
Екі бюджетке жететін қаражат
ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің (ҚНРДА) деректеріне сәйкес, 2026 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша ел резиденттерінің депозиттік ұйымдардағы депозиттерінің көлемі 50,16 трлн теңгені құрады.
Бұл соманың ауқымын мемлекеттік қаражатпен салыстырғанда жақсы көруге болады. Мәселен, Қаржы министрлігі 2026 жылы республикалық бюджетке 23,1 трлн теңге түседі деп болжап отыр. Яғни банктердегі депозиттердегі қаражат осы сомадан 2,17 есе көп.
Айта кету керек, бұл салыстыру шартты сипатқа ие. Өйткені депозиттер белгілі бір күндегі қаражат көлемін көрсетсе, бюджет кірістері – бір жыл ішіндегі ақша ағыны.
Оның үстіне жеке тұлғалардың депозиттері 28,54 трлн теңгеге жетті. Бұл республикалық бюджетке бір жылда түседі деп болжанған барлық кірістен 5,44 трлн теңгеге көп.
Тағы бір салыстыру: халықтың банктердегі жинақтары Қазақстанның 2025 жылғы жалпы ішкі өнімінің шамамен 17,9%-ына тең. ҚР Ұлттық экономика министрлігіне қарасты Ұлттық статистика бюросының нақтыланған деректеріне сәйкес, сол жылы ел экономикасының көлемі 159,61 трлн теңге болды.
Халықтың жинағы бизнестің депозиттерінен асып түсті
Бір жарым жылдан астам уақыт ішінде депозиттердің құрылымы айтарлықтай өзгерді. 2025 жылдың басында банктерде 41,29 трлн теңге болды. Оның ішінде халықтың депозиттері – 22,59 трлн, заңды тұлғалардың қаражаты – 18,70 трлн теңге.
2026 жылғы қыркүйекке қарай жалпы көлем 21,5%-ға өсіп, 50,16 трлн теңгеге жетті.
Бұл ретте халықтың депозиттері 26,3%-ға өсіп, 28,54 трлн теңгені құрады. Ал заңды тұлғалардың қаражаты әлдеқайда баяу – 15,6%-ға өсіп, 21,62 трлн теңгеге жетті.
Нәтижесінде барлық депозиттердегі жеке тұлғалардың үлесі шамамен 54,7%-дан 56,9%-ға дейін өсті.
Айырмашылық әсіресе 2026 жылы айқын байқалды. Қаңтардан бері халықтың депозиттері шамамен 2,37 трлн теңгеге, яғни 9,1%-ға өсті. Ал компаниялардың депозиттері, керісінше, шамамен 215 млрд теңгеге азайды.
Осылайша, жыл басынан бергі депозиттер көлемінің таза өсімін толығымен жеке тұлғалар қамтамасыз етті.
Бір айда бизнес депозиттерінен 882 млрд теңге алынды
2026 жылғы тамызда заңды тұлғалардың қаражаты 22,50 трлн теңгеден 21,62 трлн теңгеге дейін азайды. Айырмашылық шамамен 882 млрд теңге болды. ҚНРДА ай сайынғы төмендеуді 3,9% деп бағалайды.
Халықтың депозиттері керісінше өсті: 28,40 трлн теңгеден 28,54 трлн теңгеге дейін, яғни шамамен 138 млрд теңгеге артты.
Нәтижесінде тамыз айында депозиттердің жалпы көлемі шамамен 744 млрд теңгеге қысқарып, 50,90 трлн теңгеден 50,16 трлн теңгеге түсті.
Тамыз айында депозиттердің валюталық құрылымы да айтарлықтай өзгерді. Қыркүйек айының басында теңгедегі депозиттер көлемі 40,96 трлн теңгені, ал шетел валютасындағы депозиттер көлемі 9,20 трлн теңгенің баламасын құрады.
Бір айда теңгедегі депозиттер 0,5%-ға, ал валюталық депозиттер бірден 5,6%-ға азайды. Нәтижесінде валюталық депозиттердің жалпы депозиттердегі үлесі 19,1%-дан 18,3%-ға төмендеді.
Бір қызығы, жеке тұлғалардың валюталық депозиттері іс жүзінде өзгермеді, тіпті 0,1%-ға өсіп, 4,41 трлн теңгеге жетті. Ал заңды тұлғалардың валюталық депозиттері бірден 10,4%-ға азайып, 4,79 трлн теңгені құрады.
ҚНРДА мұны, соның ішінде, теңгенің долларға қатысты 2,4%-ға нығаюы аясында валюталық қаражаттың қайта бағалануымен байланыстырады.
Мөлшерлемелер төмендегенімен, халық депозиттерін сақтап отыр
Бұл ретте теңгедегі депозиттердің кірістілігі де өзгере бастады.
Жеке тұлғалардың мерзімді депозиттері бойынша орташа алынған мөлшерлеме:
- 2024 жылғы желтоқсанда – 13,2%;
- 2025 жылғы тамызда – 14,3%;
- 2025 жылғы желтоқсанда – 14,7% болды.
Бұл деңгейдегі мөлшерлеме 2026 жылғы тамызға дейін сақталды. Кейін ол 14,6%-ға төмендеді.
Соған қарамастан, халықтың депозиттері өсе берді: 2026 жылдың басынан бері қазақстандықтар банктегі шоттарына 2,3 трлн теңгеден астам қаражат қосты.
Бұған дейін 2026 жылы қазақстандықтардың көбірек ақша жинай бастағанын жазған болатынбыз: бірінші тоқсанда үй шаруашылықтарының жинақ нормасы табыстың 11,7%-ына жетіп, рекорд жаңартты. Ал тамызда сауалнамаға қатысқандардың 28,4%-ы жинақтары бар екенін айтқан.
Ақша сақтаудың негізгі тәсілі банктегі депозиттер болып қала береді. Жинағы бар қазақстандықтардың 74,8%-ы осы тәсілді таңдаған. Оның ішінде теңгедегі мерзімді және жинақ депозиттерінің үлесі артып келеді.