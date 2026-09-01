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Ауру белгілерін интернеттен іздеу неге қауіпті: психолог түсіндірді

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.09.2026 15:03 Фото: pexels
Аурудың белгілерін интернеттен үнемі сұрау дәрігерге барар алдындағы алаңдаушылықты күшейтуі мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы психология ғылымдарының докторы Вера Никишина ақпарат берді.

Профессордың айтуынша, диагноз – дәрігердің пациентке оның денсаулық жағдайы туралы беретін ақпараты.

Бұл ақпарат адам үшін өте маңызды болуы мүмкін. Өйткені ол, әсіресе адам бұрын-соңды болмаған немесе ауырсынумен байланысты ерекше сезімдерге алғаш рет тап болған жағдайда, өзінде не болып жатқанын түсінуге көмектеседі.

Никишинаның түсіндіруінше, белгісіздік пен нақты жауаптың болмауы алаңдаушылықты күшейтуі мүмкін.

"Адамға не болып жатқанын түсінбеу және алаңдаушылықтың күшеюін бастан өткеру өте қиын. Ол өз жағдайына өзі жауап бере алмайды. Сондықтан осы сұраққа жауап таба алатын жерлерді іздей бастайды", – деді Вера Никишина.

Бұрын пациент үшін мұндай ақпараттың негізгі көзі дәрігер болса, бүгінде адамдар ауру белгілерін өз бетінше анықтауға жиі тырысады. Олар түрлі сайттардан, форумдардан және әлеуметтік желілерден ақпарат іздеп, өз жағдайын басқа адамдардың тәжірибесімен салыстырады.

Алайда мұндай ізденіс әрдайым адамның көңілін тыныштандыра бермейді. Керісінше, күмән мен нақты жауаптың болмауы маманға қаралғанға дейін-ақ алаңдаушылықты күшейтуі мүмкін.

Никишинаның айтуынша, адамның диагноз қойылған кездегі реакциясы оның бұрынғы тәжірибесіне де байланысты. Мысалы, пациент бастапқы диагнозы расталмаған немесе емдеу нақты денсаулық жағдайына сәйкес келмеген жағдайға тап болуы мүмкін.

Ақпаратты қабылдау кезінде адамның эмоционалдық жағдайы да маңызды рөл атқарады. Егер ол қатты алаңдап, қорқып немесе эмоционалдық тұрғыдан күйзелісте болса, диагноз өте ауыр реакция тудыруы мүмкін. Кей жағдайда бұл тіпті дүрбелеңге ұласуы ықтимал.

Сонымен қатар дәрігердің диагнозды пациентке қалай жеткізетіні де маңызды.

"Бір жағдайда бұл ақпарат дүрбелең туғызуы мүмкін, ал басқа жағдайда адамды емделуге саналы түрде кірісуге итермелейді", – деді психолог RuNews24.ru басылымына берген сұхбатында.

Осылайша, бір медициналық ақпаратты әр пациент әртүрлі қабылдауы мүмкін. Бұған диагноздың мазмұнымен қатар адамның эмоционалдық жағдайы, бұрынғы тәжірибесі және дәрігердің жағдайды қаншалықты түсінікті әрі сабырлы түрде түсіндіргені әсер етеді.


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Гүлай Ашекова
Журналист
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