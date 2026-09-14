Ыстық сусындардың жасырын қаупі анықталды
AIF.ru басылымының жазуынша, зерттеуге қатысушылар күнделікті не, қанша және қалай ішетінін көрсетіп, сауалнама толтырған. Сусынның температурасын олар субъективті түрде "жылы", "ыстық" немесе "өте ыстық" деп бағалаған. Қатысушылардың басым бөлігі шай мен кофе ішкен. Сонымен қатар шөп тұнбалары мен шайлар, какао, ыстық шоколад және цикорий де есепке алынған.
Ғалымдар зерттеуге қатысушыларды 10 жылдан астам уақыт бақылаған. Нәтижесінде:
Күніне кемінде алты кесе "ыстық" сусын ішетін адамдарда өңеш қатерлі ісігінің даму қаупі 1,7 есе жоғары болған. "Өте ыстық" сусындарды ұнататындарда бұл қауіп үш еседен де көп артқан.
Ғалымдар мәселе сусынның құрамында емес, оның температурасында екенін түсіндірді. Яғни жоғары температура канцерогендік фактор ретінде әсер етуі мүмкін.
Дегенмен мұндай ақпараттық сипаттағы жаңалықтарды дәрігердің медициналық тағайындауымен теңестіруге болмайды. Қандай да бір шешім қабылдамас бұрын маманмен кеңескен жөн.
Бұған дейін диетолог кофеиннің сергітетін әсері түнгі ұйқыға кері әсер етпеуі үшін кофені қалай ішу керектігін айтып берген.