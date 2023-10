Ұлытау облысында жаңартылатын энергия көздерінің әлеуетін дамыту бойынша меморандумға қол қойылды

Ұлытау өңірінде жаңартылатын энергия көздерінің әлеуеті белсенді дамып келеді. Бұл бағыттағы маңызды қадам бүкіл өңір үшін 1 гигаватт жел электр станциясы сияқты инновациялық, экологиялық және жоғары технологиялық энергетикалық нысанды салу болмақ.

Ол үшін облыс әкімдігі жоба орындаушыларымен – қазақстандық "Техногрупс Сервис" ЖШС компаниясымен және қытайлық Sinohydro Engineering Bureau Machinery and Equipment Co Ltd компаниясымен арнайы меморандумға қол қойды.

Инновацияның басты мақсаты баламалы көздерден энергия өндіру болады, оның нәтижесі өңірді электрлендіру мәселесін шешу ғана емес, сонымен қатар бүкіл Ұлытаудағы экологияны жақсарту болады.

Сурет: Ұлытау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Облыста салтанатты жағдайда қуаттылығы жылына 100 дана болатын жел қондырғылары мұнараларының металл конструкцияларын шығаратын болашақ зауыттың капсуласы қаланды, сондай-ақ жел электр станциясын салу үшін әкімдік Жаңаарқа ауданында ауданы 20 000 гектар жер телімін бөлді, онда жыл бойы қатты жел соғады. ЖЭС жобалау мақсатында жыл бойы желді өлшеу жүргізілетін болады. Ол үшін бірнеше метеомачталар орнатылады, оларды орнатуға "ТехноГруппСервис"компаниясы жауапты болады.

Айтар болсақ, Халықаралық жоба 2023 жылғы 17 мамырда Сиандағы екі елдің президенттері арасындағы уағдаластықтар негізінде екіжақты Қазақстан-Қытай экономикалық ынтымақтастығы шеңберінде іске асырылатын болады.

Сурет: Ұлытау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Қытайдың Power Construction Corporation of China мемлекеттік құрылыс энергетикалық корпорациясының баспасөз қызметі атап өткендей, компания Қазақстанда екі инвестициялық жобаны жүзеге асыруға мүдделі:

жоғарыда аталған 1 гигаватт жел электр станциясының дамуы;

Жезқазған қаласында жылына 100 мұнара қуаты бар жел қондырғылары мұнараларының металл конструкцияларын шығаратын зауыт салу (ЖЭС баламасы 600-800 мегаватт), экспорттық мүмкіндіктерді есепке алмағанда, қуаты 2030 жылға дейін 33,5 гигаватт ЖЭС үшін әлеуетті жеткізу көлемі бар.

Жел электр станцияларына арналған металл тіреу мұнараларын шығаратын зауыт салу Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстандағы машина жасау саласын, оның ішінде энергетика саласын дамыту бойынша қойған міндеттеріне жауап береді.

Осы жылдан бастап жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу және жобалау-іздестіру жұмыстары басталады. Зауыт құрылысын бастау 2024 жылы, ал пайдалануға беру 2025 жылдың соңына қарай жоспарланып отыр.

Жобаны іске асыру үшін әкімдік облыстық қаланың өнеркәсіптік аймағында ауданы 20 гектар жер телімін бөлді. Айта кетейік, Жезқазғанда зауытты орналастыру Қазақстандағы және жақын шет елдердегі әлеуетті клиенттерге шикізат жеткізу және дайын өнімді жөнелту үшін логистика тұрғысынан тиімді.

Бұдан басқа, зауыт құрылысы бойынша инвестициялық жоба Ұлытау облысының экономикасын дамыту үшін қуатты ынталандыру болады. Атап айтқанда, мұнда 30 миллион АҚШ долларына дейінгі инвестициялар тартылатын болады, бұл дәнекерлеу ісі және металл өңдеу сияқты жоғары білікті мамандықтарды қоса алғанда, 230 жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, Жезқазған қаласының техникалық колледжінде тиісті мамандарды даярлау үшін жаңа факультет ашу жоспарлануда.

Сурет: Ұлытау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

2030 жылға дейін қуаты 33 ГВт-қа дейінгі ЖЭС-ті әлеуетті дамыту жел турбиналары үшін тірек мұнараларын жеткізуге тұрақты сұранысты қамтамасыз етуге тиіс.

Зауыттың құрылысы және ЖЭС-ті дамыту бетон зауытының құрылысын қоса алғанда, аралас өндірістер құруға әкеліп соғады.

Отандық өндіруші үшін қосымша артықшылық мынадай шаралар арқылы отандық машина жасауды ынталандыруы мүмкін:

жабдықтар мен кедендік баждардың импортына ҚҚС-ты жою;

Қазақстанда өндірілген жабдық үшін ғана банктік қарыздардың пайыздық мөлшерлемесін субсидиялауды қолдану;

қазақстандық өндіріс жабдықтарын пайдалана отырып жобалар үшін инвестициялық преференцияларды қолдану.

Жобаның Қазақстандық серіктесі жасыл энергетика объектілерін жобалаумен, салумен және қызмет көрсетумен айналысатын "ТехноГруппСервис" ЖШС болып табылады. 2021 жылы компания "жасыл" энергетика саласындағы "Алтын Сапа" Президенттік сыйлығының бірінші лауреаты атанды.

Сурет: Ұлытау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Жобаның қытайлық серіктесі ҚХР Құрылыс және инжинирингтік компанияларының "үлкен алтылығына" кіретін және энергетика объектілерін, оның ішінде ЖЭК құрылысында көшбасшы болып табылатын PowerChina компаниясы болып табылады. 2022 жылдың соңына қарай компания ҚХР-дың жалпы электр желісіне жалпы қуаты 365 гигаватт жел электр станцияларын салып, жалғады. Жобаны Қазақстанда іске асырумен жел генераторларына арналған мұнаралар өндіруге және жел электр станцияларын салуға маманданған PowerChina еншілес компаниясы Sinohydro bureau 4 machinery equipment айналысатын болады.

Жоспарланып отырған жобалар 2060 жылға дейін Қазақстанда көмірқышқыл газы шығарындыларын азайтуға және көміртегі бейтараптығына қол жеткізуге бағытталған. Қазіргі уақытта еліміздің электр энергиясын өндірудегі жаңартылатын энергия көздерінің үлесі 5,8 пайызды құрайды. 2035 жылға қарай ЖЭК үлесі болжам бойынша кемінде 16 пайызды құрайды.