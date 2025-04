Ыстамбұлда күшті жер сілкінісі болды

TRT телеарнасының хабарлауынша, оқиға Астана уақыты бойынша сағат 14:50 шамасында тіркелген.

Сондай-ақ жер асты дүмпулерінің Стамбул мен Бурсаның бірқатар аймағында сезілгені айтылды.

Footage shows crowds fleeing after a powerful 6.2 magnitude earthquake rocked Istanbul's Silivri district in northern Turkey on Wednesday afternoon pic.twitter.com/wg4Eg1ZATV

Қаза тапқандар мен зардап шеккендер туралы әзірге ақпарат жоқ.

A huge earthquake #deprem has just struck Istanbul. It was captured live on air.pic.twitter.com/PAq89RvoXx