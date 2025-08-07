#Қазақстан
Қоғам

Тағы бір жол 2025 жылғы 17 тамыздан бастап ақылы болады

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2025 09:57 Фото: Zakon.kz
Транспорт министрінің міндетін атқарушы 2025 жылғы 29 шілдедегі бұйрықты қол қойып, республикалық маңызы бар Актау – Бейнеу автомобиль жолының (учаскесінің) ақылы негізде пайдаланылуын бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Осылайша, II санатты республикалық маңызы бар Доссор – Құлсары – Бейнеу – Сай Утес – Шетпе – Жетібай – Актау автомобиль жолының Актау – Жетібай – Шетпе – Бейнеу учаскесі ақылы негізде пайдаланылады.

Сонымен қатар, альтернативті жолдар арқылы жүруге болады: республикалық маңызы бар Актау – Құрық, Құрық – Жетібай автомобиль жолдары, Жетібай – Жаңаөзен учаскесі, Жетібай – Жаңаөзен – Түрікменстан шекарасы автомобиль жолы, аудан маңызы бар Жаңаөзен – Қызылсай, облыс маңызы бар Сай Утес – Қарақұдық – Қызылсай жолдары.

Ақылы жолдың бастау нүктесі – 786 км, аяқталу нүктесі – 513+850 км. Ақылы жолдың ұзындығы – 272,15 шақырым.

Автомобиль жолында қозғалыс жолағы саны – екі бағытта 1 және 2 жолақ.

Ақылы жолды пайдалану мерзімі – 20 жыл.

Сонымен қатар, ақылы автомобиль жолы бойынша жүру ақысы мөлшерлемелері бекітілді.

Толық учаске бойынша төлем мөлшерлемелері:

  • Жеңіл көліктер – 0,0379 МРП (2025 жылы 149 теңге, кейінгі төлем), 0,0325 МРП (127 теңге, алдын ала төлем);
  • 16 орынға дейінгі автобустар және жүк көліктері (жүктеме 2,5 тоннаға дейін) – 0,5082 МРП (2000 теңге, кейінгі төлем), 0,4319 МРП (1698 теңге, алдын ала төлем);
  • 32 орынға дейінгі автобустар және жүк көліктері (жүктеме 5,5 тоннаға дейін) – 1,0261 МРП (4035 теңге, кейінгі төлем), 0,8719 МРП (3428 теңге, алдын ала төлем);
  • 32 орыннан артық автобустар және жүк автопоездарының жүктемесі 10 тоннаға дейін – 1,5327 МРП (6026 теңге, кейінгі төлем), 1,3022 МРП (5120 теңге, алдын ала төлем);
  • Жүк көліктері (жүктеме 10-15 тонна) – 2,0507 МРП (8063 теңге, кейінгі төлем), 1,7438 МРП (6856 теңге, алдын ала төлем);
  • 15 тоннадан артық жүк көліктері, соның ішінде тіркемелері бар седельді тартқыштар – 2,5589 МРП (10061 теңге, кейінгі төлем), 2,1757 МРП (8555 теңге, алдын ала төлем).

Сонымен қатар, абоненттік төлем де белгіленген.

Айына абоненттік төлем жеңіл көліктерге қарастырылмаған, автобустар мен жүк көліктері үшін 1-ден 5 МРП аралығында болады.

Жылдық абоненттік төлем: жеңіл көліктер үшін 1 МРП (2025 жылы 3932 теңге), автобустар мен жүк көліктері үшін 12-ден 60 МРП аралығында.

Бұйрық 2025 жылғы 17 тамыздан бастап күшіне енеді.

