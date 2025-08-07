Қазақстандықтар зейнетақы қорынан 108 млрд теңге шешіп алған
Бірыңғай зейнетақы қорынан жинақтарын пайдаланатындар күрт көбейген.
Қазақстандықтар зейнетақы қорынан шілдеде 108 млрд теңге шешіп алған.
Бұл былтырғы жылдың дәл осы айдағы көрсеткішінен шамамен екі есе көп, деп жазады qazaqstan.tv.
Мәселен, былтыр шілдеде 73 мың адам жинақтағы ақшасын баспана алуға жұмсаса, биыл қордан осы мақсатта қаржы сұратқандардың саны 110 мыңнан асты.
Қорға емделу үшін өтінім жазатындар да көбейген.
Биыл 66 мың адам ақшасын денсаулығын жақсартуға жұмсаған. Бұл былтырғыдан 67 пайызға артық.
