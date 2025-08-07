#Қазақстан
Қоғам

Қазақстандықтар зейнетақы қорынан 108 млрд теңге шешіп алған

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2025 10:40 Фото: Zakon.kz
Бірыңғай зейнетақы қорынан жинақтарын пайдаланатындар күрт көбейген.

Қазақстандықтар зейнетақы қорынан шілдеде 108 млрд теңге шешіп алған.

Бұл былтырғы жылдың дәл осы айдағы көрсеткішінен шамамен екі есе көп, деп жазады qazaqstan.tv.

Мәселен, былтыр шілдеде 73 мың адам жинақтағы ақшасын баспана алуға жұмсаса, биыл қордан осы мақсатта қаржы сұратқандардың саны 110 мыңнан асты.

Қорға емделу үшін өтінім жазатындар да көбейген.

Биыл 66 мың адам ақшасын денсаулығын жақсартуға жұмсаған. Бұл былтырғыдан 67 пайызға артық.

