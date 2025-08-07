Сатжан Аблалиев көлік вице-министрі қызметінен босатылды
2025 жылғы 7 тамызда ҚР Үкіметінің баспасөз қызметі Сатжан Аблалиевтің Қазақстан Республикасы Көлік вице-министрі қызметінен босатылғанын ресми түрде растады.
Бұл жаңалық Ұлттық қауіпсіздік комитеті (КНБ) тарапынан шулы ұстау ісімен байланысты. Бұған дейін, 2 тамызда, Қазнетте Аблалиевтің пара алды деген күдікпен ұсталғаны туралы ақпарат тараған еді. Ал 4 тамызда КНБ-ның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі вице-министрдің ұсталып, сот санкциясымен қамауға алынғанын мәлімдеді. Ведомство аты-жөнін нақты атамағанымен, тінту жүргізілген бейнематериалдар жарияланған болатын.
Сатжан Аблалиев 2023 жылдың қазан айында көлік вице-министрі болып тағайындалған. Бұған дейін ол түрлі мемлекеттік органдарда, оның ішінде Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары қызметін атқарған.
Сатжан Аблалиев 1970 жылғы 11 қаңтарда Атырау облысында дүниеге келген. Ол Алматы автокөлік-жол институтын және Қазақстан коммуникациялар және көлік университетін бітірген.
Еңбек жолын 1987 жылы Оңтүстік-Ембі мұнай барлау экспедициясының орталық инженерлік-техникалық қызметінің операторы ретінде бастаған.
1996–2004 жылдар аралығында Қазақ көлік және коммуникациялар академиясында жұмыс істеген.
Көлік және коммуникациялар министрлігі, инвестициялар және даму министрлігі, индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі құрылымында көп жыл еңбек еткен.
2021 жылдың маусымынан 2023 жылдың қазанына дейін Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары қызметін атқарды.
Сатжан Аблалиев 2023 жылғы қазанда көлік вице-министрі болып тағайындалған.
Айта кетейік, 2 тамызда Қазнетте көлік вице-министрі Сатжан Аблалиевтің ұсталғаны туралы ақпарат тарады.
4 тамызда ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі көлік вице-министрінің пара алды деген күдікпен қамауға алынғанын, сот санкциясымен қамауға алынғанын мәлімдеді.
Қызмет аты аталмағанымен, тінту жүргізілген сәттер көрсетілген бейнематериал жарияланды.
4 тамыздағы жағдай бойынша ҚР Көлік министрі Нұрлан Сауранбаевтың сайтта жарияланған ресми мәліметінде үш вице-министрі болған: Максат Қалиақпаров, Талғат Ластаев, Сатжан Аблалиев.