#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
$
536.58
622.75
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
$
536.58
622.75
6.71
Қоғам

Алматыда зейнеткерді сан соқтырған күдікті қолға түсті

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2025 13:20 Фото: Zakon.kz
Алматы қаласы Әуезов ауданының полиция қызметкерлері зейнеткерге қатысты жасалған алаяқтық дерегін ашты.

Анықталғандай, 1986 жылы туған күдікті жәбірленушімен бұрыннан таныс болған және оның сеніміне кіріп, қулығын іске асырған. Ол шынайы ақша орнына сыртқы көрінісі шынайы банкноттарға ұқсайтын сувенирлік купюраларды берген.

Қылмыс мұқият жоспарланғаны белгілі болды. Полиция қызметкерлерінің жедел әрекеттерінің арқасында күдікті анықталып, ұсталды.

Қазіргі уақытта оған қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.

"Алаяқтық, әсіресе егде жастағы адамдарға қатысты жасалса — бұл өте ауыр қылмыс. Қызметкерлеріміз жедел әрекет етті, күдікті қолға түсті. Осы жағдайға байланысты азаматтарды, әсіресе зейнеткерлерді, барынша сақ болуға шақырамын. Таныс көрінген адамдарға да сене бермеңіздер, ақпаратты міндетті түрде тексеріңіздер және полициядан көмек сұраудан тартынбаңыздар", — деді, Әуезов аудандық полиция басқармасының бастығы Данияр Меңдебаев.

Полиция азаматтарға мынадай ескерту жасайды: бейтаныс адамдарға ақша немесе бағалы заттар бермеңіздер, кепілді келісімдер мен қаржылық ұсыныстарға сенбеңіздер. Егер сізде немесе жақындарыңызда күдік туса, бірден полицияға жүгініңіздер.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жұмада Қазақстанның жеті облысында +41°С ыстық болады
Қоғам
17:50, Бүгін
Жұмада Қазақстанның жеті облысында +41°С ыстық болады
Жамбыл облысында жүкті әйелін өлтірген ер адамға үкім шықты
Қоғам
17:40, Бүгін
Жамбыл облысында жүкті әйелін өлтірген ер адамға үкім шықты
Алматыдағы "Жібек Жолы" базары бұзылатыны рас па
Қоғам
17:25, Бүгін
Алматыдағы "Жібек Жолы" базары бұзылатыны рас па
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: