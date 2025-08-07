#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
$
536.58
622.75
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
$
536.58
622.75
6.71
Қоғам

Алматыдағы "Жібек Жолы" базары бұзылатыны рас па

Алматыдағы &quot;Жібек Жолы&quot; базары бұзылатыны рас па, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2025 17:25 Сурет: Алматы әкімдігі
Алматыдағы "Жібек Жолы" авторыногы жақын арада заманауи сауда форматына толық көшіріледі. Ал оның аумағында заңсыз тұрғызылған құрылыстар бұзылады. Бұл металл конструкциялардан жасалған сауда павильондары тиісті рұқсаттарсыз және қала құрылысы талаптарын бұза отырып салынған.

"Жібек Жолы" базарының қалай өзгеретіні туралы мемлекеттік органдар мен базар әкімшілігі айтып берді.

"Жібек Жолы" базары – автокөлік бөлшектері мен қызмет көрсетуге бағытталған мамандандырылған сауда орны. Мұнда шамамен 2 000 сауда нүктесі жұмыс істейді. Базар аумағында шанақ бөлшектері мен тұтас шанақтар, қозғалтқыштар сататын кәсіпорындар, автосервистер, май ауыстыру бекеттері және басқа да қызметтер орналасқан.

"Барлық базар бұзылады деген ақпарат шындыққа жанаспайды. Нақтысын айтқанда, тек заңсыз салынған нысандар бұзылады. Қазірдің өзінде кәсіпкерлермен бірлесе отырып оларды заңдастыру шараларын қолға алдық. Ең бастысы – ешкім жұмыссыз қалмауы керек. Біз жаңа үлгідегі СТО жобасын жасап жатырмыз, заманауи құрал-жабдықтармен, барлық жағдаймен жабдықталған нысан салынбақ. Қазір тиісті органдарға жүгініп жатырмыз. Барлығын өзгертуге шамамен бір жыл қажет", - деді "Жібек Жолы" базарының директоры Азамат Құлмаханбет.

Сурет: Алматы әкімдігі

Директордың айтуынша, бұл мерзім ішінде базарға жаңа жабдықтар орнатылып, өрт қауіпсіздігі жүйесі күшейтіледі, сумен жабдықтау, санитарлық тораптар, көтеру құрылғылары сияқты инфрақұрылым элементтері енгізіледі. Сауданы заңнамаға сай жүргізу үшін барлық жағдай жасалады. Базардың эскиздік жобасы дайын. Қазіргі таңда базар аумағының 80 пайызы жабық павильондардан тұрады, олардың әрқайсысы өрт дабылы жүйесімен жабдықталған.

Сауда контейнерлері бұзылатын кәсіпкерлер өз кәсібін заңдастырғысы келетінін айтады. Олардың бірі – 10 жылдан астам уақыт осы базарда жұмыс істеп келе жатқан автоэлектрик әрі кәсіпкер Серікхан Ермахан:

"Жұмыссыз қаламыз ба деп уайымдадық. Алайда бүгінгі кездесуден кейін айтылған жоспарларға сенім пайда болды. Ең бастысы – әділет пен қолдау бар екені көрініп тұр. Біз де заңды жұмыс істегіміз келеді", - дейді кәсіпкер.

Сурет: Алматы әкімдігі

Бұзылатын нысандар – тек 30 өз бетінше салынған құрылыс. Бұл базардың жалпы жұмысына әсер етпейді. Заң аясында салынған сауда орындары бұрынғыдай жұмысын жалғастыра береді.

"2023 жылғы мамыр айында жоспардан тыс тексеріс жүргізілді. Нәтижесінде жалпы ауданы 5 500 шаршы метр болатын шамамен 30 заңсыз құрылыс анықталды. Тексеру нәтижесінде бұзушылықтарды жою туралы әкімшілік шаралар қабылданды. Алайда "Жібек Жолы" халықаралық сауда орталығының иесі талаптарды орындамады. Осыған байланысты Алматы әкімшілік сотына бұл нысандарды бұзу туралы талап жолданды. Сот 2023 жылғы желтоқсанда бұл талапты қанағаттандырды. 2024 жылғы сәуірде сот құрылысшының апелляциясын күшінде қалдырды. Осылайша, сот шешімі заңды күшіне енді. 30 заңсыз құрылыс нысанын бұзуға қатысты атқарушылық парақ Әділет департаментіне берілді", - деді Алатау және Бостандық аудандары бойынша қала құрылысы бақылау бөлімінің басшысы Әлібек Төлбасиев.

Сурет: Алматы әкімдігі

Билік өкілдері кез келген құрылыс жұмысы барлық талаптар мен нормаларды сақтай отырып жүргізілуге тиіс екенін атап өтті. Өз бетінше заңсыз құрылыс жүргізу – қауіп төндіреді және кейін заңдастыруға жатпайды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Жұмада Қазақстанның жеті облысында +41°С ыстық болады
Қоғам
17:50, Бүгін
Жұмада Қазақстанның жеті облысында +41°С ыстық болады
Жамбыл облысында жүкті әйелін өлтірген ер адамға үкім шықты
Қоғам
17:40, Бүгін
Жамбыл облысында жүкті әйелін өлтірген ер адамға үкім шықты
Алакөлде жасөспірім достарының көз алдында суға батып кетті
Қоғам
17:16, Бүгін
Алакөлде жасөспірім достарының көз алдында суға батып кетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: