Қоғам

Ақмола облысындағы жолда полицей қаза болды

Ақмола облысындағы жолда полицей қаза болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.12.2025 17:35
2025 жылғы 7 желтоқсан күні Ақмола облысында қызмет атқарып жүрген патрульдік полиция инспекторы жол апатынан қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақмола облыстық полиция департаменті қызметтік міндетін орындау кезінде қаза тапқан инспектордың өлімі бойынша тергеу жүргізіп жатыр.

"Оқиға 7 желтоқсан күні Астана – Ерейментау – Шідерті автожолында болды. Алдын ала мәліметтер бойынша, Toyota Camry жүргізушісі рөлге ие бола алмай, жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, жүргізушілерге қауіп туралы, жылдамдықты азайтуды және жолдың тарылуын ескертіп тұрған патрульдік полиция инспекторын соғып кетті", - деп хабарлады Ақмола облыстық полиция департаменті.

Департамент оқиға бойынша объективті тергеу жүргізілетінін хабарлады.

Полиция қаза тапқан қызметкердің фотосуретін жариялағанымен, алайда аты-жөні айтылмады.

Айдос Қали
Алматы облысында жол апатынан полицей мерт болды
23:23, 08 ақпан 2023
23:23, 08 ақпан 2023
Алматы облысында жол апатынан полицей мерт болды
Ақмола облысындағы құрылыс алаңында жұмысшы қаза тапты
09:28, 21 қараша 2023
09:28, 21 қараша 2023
Ақмола облысындағы құрылыс алаңында жұмысшы қаза тапты
Солтүстік Қазақстан облысында екі полицей жол апатына ұшырап, қаза тапты
14:41, 06 қыркүйек 2025
14:41, 06 қыркүйек 2025
Солтүстік Қазақстан облысында екі полицей жол апатына ұшырап, қаза тапты
