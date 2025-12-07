Ақмола облысындағы жолда полицей қаза болды
Сурет: Ақмола облысы полиция департаменті
2025 жылғы 7 желтоқсан күні Ақмола облысында қызмет атқарып жүрген патрульдік полиция инспекторы жол апатынан қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақмола облыстық полиция департаменті қызметтік міндетін орындау кезінде қаза тапқан инспектордың өлімі бойынша тергеу жүргізіп жатыр.
"Оқиға 7 желтоқсан күні Астана – Ерейментау – Шідерті автожолында болды. Алдын ала мәліметтер бойынша, Toyota Camry жүргізушісі рөлге ие бола алмай, жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, жүргізушілерге қауіп туралы, жылдамдықты азайтуды және жолдың тарылуын ескертіп тұрған патрульдік полиция инспекторын соғып кетті", - деп хабарлады Ақмола облыстық полиция департаменті.
Департамент оқиға бойынша объективті тергеу жүргізілетінін хабарлады.
Полиция қаза тапқан қызметкердің фотосуретін жариялағанымен, алайда аты-жөні айтылмады.
