ШҚО-да патрульдік полицейлер жолда өзін жайсыз сезінген әйелге шұғыл көмек көрсетті
Сурет: видео скрині
Өскемен – Самар тасжолының 63-шақырымында қызмет атқарып жүрген патрульдік полиция батальоны жол жиегінде тоқтап тұрған автокөлікті байқады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мән-жайды анықтау барысында көлікте отырған 60 жастағы әйелдің кенеттен жағдайы күрт нашарлап, тынысы тарылғаны белгілі болды. Оның денсаулығына қауіп төнгенін байқаған полиция қызметкерлері дереу әрекет етті.
Тәртіп сақшылары Аслан Тлеубаев пен Дастан Дәуренұлы әйелді Асубұлақ ауылына дейін апарып, жедел жәрдем бригадасына тапсырды.
Полицейлердің уақытылы әрі үйлесімді іс-қимылының арқасында әйел дер кезінде медициналық көмек алды.
