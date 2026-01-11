#Халық заңгері
Қоғам

ШҚО-да патрульдік полицейлер жолда өзін жайсыз сезінген әйелге шұғыл көмек көрсетті

ШҚО-да патрульдік полицейлер жолда өзін жайсыз сезінген әйелге шұғыл көмек көрсетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.01.2026 21:30 Сурет: видео скрині
Өскемен – Самар тасжолының 63-шақырымында қызмет атқарып жүрген патрульдік полиция батальоны жол жиегінде тоқтап тұрған автокөлікті байқады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мән-жайды анықтау барысында көлікте отырған 60 жастағы әйелдің кенеттен жағдайы күрт нашарлап, тынысы тарылғаны белгілі болды. Оның денсаулығына қауіп төнгенін байқаған полиция қызметкерлері дереу әрекет етті.

Тәртіп сақшылары Аслан Тлеубаев пен Дастан Дәуренұлы әйелді Асубұлақ ауылына дейін апарып, жедел жәрдем бригадасына тапсырды.

Полицейлердің уақытылы әрі үйлесімді іс-қимылының арқасында әйел дер кезінде медициналық көмек алды.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Шымкентте полицейлер толғағы келген әйелге шұғыл көмек көрсетті
12:24, 08 сәуір 2024
Шымкентте полицейлер толғағы келген әйелге шұғыл көмек көрсетті
Ақмола облысында полицейлер көлігі бұзылып, жолда қалған шетел азаматтарына көмек көрсетті
17:58, 22 желтоқсан 2025
Ақмола облысында полицейлер көлігі бұзылып, жолда қалған шетел азаматтарына көмек көрсетті
СҚО-да полицейлер жол үстінде қиындыққа тап болған мұғалімдерге көмектесті
14:38, 14 қаңтар 2025
СҚО-да полицейлер жол үстінде қиындыққа тап болған мұғалімдерге көмектесті
