#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Қоғам

Қарағандыда патрульдік полицейлер есірткіге мас жүргізушіні анықтады

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.03.2026 11:04 Фото: Zakon.kz
Оқиға қала орталығында қызмет атқарып жүрген полиция жасағының жоспарлы тексеруі кезінде тіркелді.

Полицейлер тоқтатқан автокөліктің 27 жастағы жүргізушісінің құжаттарын тексеру барысында оның бұған дейін көлік басқару құқығынан айырылғаны белгілі болды.

Материалдарды рәсімдеу кезінде тәртіп сақшылары жүргізушінің мінез-құлқындағы күмәнді белгілерге назар аударды. Алғашында ол өте баяу әрекет етіп, селқос көрінген, алайда кейін кенеттен шамадан тыс белсенділік таныта бастаған.

Осыған байланысты жүргізуші медициналық куәландырудан өткізу үшін арнайы мекемеге жеткізілді. Тексеру нәтижесінде оның есірткі заттарын қолданғаны анықталды.

Қан талдауы жүргізушінің ағзасында мефедрон, тропикамид және A-PVP сияқты психотроптық заттардың бар екенін көрсетті.

Жүргізушінің медициналық куәландыру қорытындысы және көлік құралын жүргізу құқығынан айырылғанына қарамастан рөлге отырғанын дәлелдейтін барлық материалдар сот органдарына жолданды.

Алда заңды өрескел бұзып, айналасындағыларға қауіп төндірген жүргізушінің жауапкершілік шарасын айқындайтын процестік шешім қабылданады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қарағандылық полицейлер синтетикалық есірткі жасырумен айналысқан екі жасөспірімді ұстады
10:41, 30 қаңтар 2024
Қарағандылық полицейлер синтетикалық есірткі жасырумен айналысқан екі жасөспірімді ұстады
ШҚО-да патрульдік полицейлер жолда өзін жайсыз сезінген әйелге шұғыл көмек көрсетті
21:30, 11 қаңтар 2026
ШҚО-да патрульдік полицейлер жолда өзін жайсыз сезінген әйелге шұғыл көмек көрсетті
Ақтөбеде мас жүргізуші патрульдік полиция қызметкеріне пара беруге тырысты
15:55, 29 қараша 2024
Ақтөбеде мас жүргізуші патрульдік полиция қызметкеріне пара беруге тырысты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Два казахстанских лыжника оказались в десятке сильнейших на Паралимпиаде в Италии
16:42, Бүгін
Два казахстанских лыжника оказались в десятке сильнейших на Паралимпиаде в Италии
Казахский боксёр побил соперника из Узбекистана невзирая на рефери и судей
16:34, Бүгін
Казахский боксёр побил соперника из Узбекистана невзирая на рефери и судей
Стал известен состав Казахстана на этап Кубка мира по спортивной гимнастике
16:30, Бүгін
Стал известен состав Казахстана на этап Кубка мира по спортивной гимнастике
Казахстанский боксёр второй день подряд нокаутирует соперников на турнире в Таиланде
15:57, Бүгін
Казахстанский боксёр второй день подряд нокаутирует соперников на турнире в Таиланде
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: