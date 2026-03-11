Қарағандыда патрульдік полицейлер есірткіге мас жүргізушіні анықтады
Полицейлер тоқтатқан автокөліктің 27 жастағы жүргізушісінің құжаттарын тексеру барысында оның бұған дейін көлік басқару құқығынан айырылғаны белгілі болды.
Материалдарды рәсімдеу кезінде тәртіп сақшылары жүргізушінің мінез-құлқындағы күмәнді белгілерге назар аударды. Алғашында ол өте баяу әрекет етіп, селқос көрінген, алайда кейін кенеттен шамадан тыс белсенділік таныта бастаған.
Осыған байланысты жүргізуші медициналық куәландырудан өткізу үшін арнайы мекемеге жеткізілді. Тексеру нәтижесінде оның есірткі заттарын қолданғаны анықталды.
Қан талдауы жүргізушінің ағзасында мефедрон, тропикамид және A-PVP сияқты психотроптық заттардың бар екенін көрсетті.
Жүргізушінің медициналық куәландыру қорытындысы және көлік құралын жүргізу құқығынан айырылғанына қарамастан рөлге отырғанын дәлелдейтін барлық материалдар сот органдарына жолданды.
Алда заңды өрескел бұзып, айналасындағыларға қауіп төндірген жүргізушінің жауапкершілік шарасын айқындайтын процестік шешім қабылданады.