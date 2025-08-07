#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
539.38
629.46
6.76
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
539.38
629.46
6.76
Қоғам

Талдықорған тұрғынынан мефедрон тәркіленді

Талдықорған тұрғынынан мефедрон тәркіленді, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2025 20:16 Сурет: polisia.kz
Талдықорғанда 23 жастағы тұрғыннан 220 грамнан астам мефедрон тәркіленді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Түнгі уақытта Талдықорған қаласында жүргізілген жедел-профилактикалық іс-шара барысында синтетикалық есірткі затын таратты деген күдікпен 23 жастағы жергілікті тұрғын ұсталды.

Тінту кезінде оның шалбарының қалтасынан көк изолентамен оралған үш дана Zip-Lock пакет табылып, тәркіленді. Пакеттердің ішінде ашық түсті ұнтақ зат болған.

Кейіннен күдіктінің тұрғылықты жерінде жүргізілген тінту кезінде жатын бөлмесіндегі шкафтан дәл осындай тағы 101 пакет анықталды. Олар көк, қара, сары және жасыл түсті изолентамен оралған. Барлығының ішінен де ұнтақ тәрізді заттар табылды.

Сараптама қорытындысы бұл заттардың синтетикалық есірткі — мефедрон екенін көрсетті. Тәркіленген есірткінің жалпы салмағы 223 граммды құрады. Полицейлердің жедел әрекетінің арқасында улы заттың айналымға түсуіне жол берілмеді.

Күдіктінің айтуынша, ол Instagram желісіндегі хабарландыру арқылы есірткі жасырушы ретінде жұмысқа орналасқан. Telegram мессенджері арқылы байланыс орнатқан кураторының нұсқауы бойынша, Талдықорған аумағында синтетикалық заттарды жасырын топтамалар түрінде таратып отырған. Әрбір жасырғаны үшін 1 300 теңге көлемінде ақы алып келген.

Тергеу барысында күдіктінің отбасылы екені – әйелі мен кәмелетке толмаған баласы бары анықталды. Қазіргі уақытта ол қамауға алынып, іс материалдары сотқа жолданды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
"Болашақ" стипендиясын 217 қазақстандық иеленді
Қоғам
21:35, Бүгін
"Болашақ" стипендиясын 217 қазақстандық иеленді
Аптап ыстық, найзағай мен өрт қаупі: Қазақстанның бірқатар өңірінде ескерту жасалды
Қоғам
21:05, Бүгін
Аптап ыстық, найзағай мен өрт қаупі: Қазақстанның бірқатар өңірінде ескерту жасалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: