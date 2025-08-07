#Қазақстан
Қоғам

Желіде білім грантын жеңіп алған түлектердің видеосы тарады

Желіде білім грантына түскен түлектердің видеосы тарады, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2025 22:56 Сурет: Zakon.kz
2025 жылғы 7 тамызда Қазақстанда 2025-2026 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру гранттарының иегерлері тізімі жарияланды. Сол күні еліміздің түкпір-түкпіріндегі мыңдаған түлек нәтижелерін тексеріп, қуаныштарын әлеуметтік желілерде бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Желіде тараған видеоларда жасөспірімдер көз жасын әрең ұстап, ата-аналарын құшақтап, қуанышын жасыра алмай жатыр. Үлкендер де өз эмоциясын бүге қоймаған.

Әсіресе, ата-аналар, әжелер мен аталар түлектермен бірге тізімді тексеріп жатқан сәттері ерекше әсерлі көрінеді. Көпшілігі жылап, күліп, мақтаныш пен алғыс сезімін білдіріп жатыр.

Бұған дейін Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек 2025-2026 оқу жылына арналған грант иегерлерінің тізімі жарияланған соң, талапкерлер мен ата-аналарға үндеу жасаған еді.

Қостанайда аурухана қызметкеріне тағы да шабуыл жасалды
Қоғам
00:02, 08 тамыз 2025
Қостанайда аурухана қызметкеріне тағы да шабуыл жасалды
Алматылықтарға ескерту: Яссауи көшесі 20 тамызға дейін жабылады
Қоғам
23:56, 07 тамыз 2025
Алматылықтарға ескерту: Яссауи көшесі 20 тамызға дейін жабылады
Ақтөбе облысында автокөліктерге қатысты ірі алаяқтық әшкереленді
Қоғам
23:52, 07 тамыз 2025
Ақтөбе облысында автокөліктерге қатысты ірі алаяқтық әшкереленді
