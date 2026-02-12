Жеке мектептерде мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастырудың жаңа тетігі іске қосылды
Пилоттық жоба Ақмола, Абай, Ақтөбе, Алматы, Атырау, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Жетісу, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Қызылорда, Маңғыстау, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Ұлытау, Түркістан облыстарында, сондай-ақ Астана, Алматы және Шымкент қалаларында іске қосылды.
Пилоттық жобаға қатысушылар:
Жергілікті атқарушы орган (ЖАО) келесі функцияларды орындайды:
- тиісті қаржы жылына жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын жаңадан енгізілетін орындарға мемлекеттік білім беру тапсырысының (МБТ) көлемін бекітеді және оны веб-порталда орналастырады;
- орта білім беру ұйымдарында орналастырылатын мемлекеттік білім беру тапсырысы оқушылар санын және бір оқушыға шаққандағы орташа шығын құнын қамтуы тиіс;
- Пилоттық жобаны іске асыру мақсатында Тетік пен республика заңнамасында көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы немесе ауданның білім бөлімі келесі функцияларды орындайды:
- білім басқармасы немесе білім бөлімі айқындаған қажеттілікке сәйкес МБТ-ны жиынтық есеп негізінде орналастырады және оны веб-порталда жариялайды;
- веб-портал арқылы оператордан 2025 жылғы 6 қазаннан бастап осы Тетік күшіне енгенге дейінгі кезеңде жеке ұйымдардан алынған мәліметтерді қабылдайды және оларды МБТ көлемінің жиынтық есебін қалыптастыру кезінде пайдаланады;
- оператордан құқықтық мирасқор ретінде бұрын оператор жүзеге асырған және жеке білім беру ұйымдарында МБТ-ны орналастыру мен қаржыландыруға байланысты функциялар мен өкілеттіктерді, сондай-ақ олардан туындайтын қажетті іс-шараларды қабылдайды;
- МБТ көлемінің жиынтық есебін қалыптастырады;
- МБТ көлемінің жиынтық есебін бекітеді;– бекітілген жиынтық есепті веб-порталда орналастырады;– веб-портал арқылы жеке орта білім беру ұйымдарымен МБТ аясында қызмет алу туралы тиісті шарттар жасайды;
- веб-портал арқылы жеке орта білім беру ұйымдарының көрсетілген қызмет актілерін қабылдайды;
- веб-портал арқылы операторымен МБТ аясында көрсетілген қызметтер үшін жеке орта білім беру ұйымдарына бюджет қаражатын аудару жөнінде тапсырма шартына қол қояды;
- веб-портал арқылы операторға қол қойылған тапсырманы жібереді;
- МБТ-ны қаржыландыруға бағытталған бюджет қаражатының мақсатты пайдаланылуын қамтамасыз етеді;
- Пилоттық жобаны іске асыру мақсатында осы Тетік пен ҚР заңнамасында көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
Жеке орта білім беру ұйымдары келесі функцияларды орындайды:
- МБТ аясында қызмет көрсетеді;
- веб-портал арқылы тиісті айдың 15-і күнгі жағдай бойынша нақты оқушылар контингенті туралы тізілім қалыптастырып, оны білім басқармасына немесе білім бөліміне ұсынады;
- өзге де функцияларды жүзеге асырады.
Оператор келесі функцияларды орындайды:
- Пилоттық жобаны іске асыруға әдістемелік және ақпараттық сүйемелдеу жүргізеді;
- Пилоттық жоба қатысушыларының МБТ орындауын мониторингтеп, талдайды;
- 2025 жылғы 6 қазаннан бастап осы Тетік күшіне енгенге дейінгі кезеңде жеке ұйымдардан алынған мәліметтерді тиісті құжаттарымен бірге веб-портал арқылы ЖАО-ға береді;
- веб-портал арқылы білім басқармасымен немесе білім бөлімімен МБТ аясында көрсетілген қызметтер үшін жеке орта білім беру ұйымдарына бюджет қаражатын аудару жөнінде тапсырма шартына қол қояды;
- веб-портал арқылы бекітілген МБТ көлемі шегінде қаржыландыруға өтінімдерді білім басқармасына немесе білім бөліміне жолдайды;
- бюджет бағдарламалары әкімшісінен түскен бюджет қаражатын білім басқармасы немесе білім бөлімінің тапсырмасы негізінде веб-порталда төлем тапсырмаларын қалыптастыру арқылы жеке орта білім беру ұйымдарына аударады;
- құқықтық мирасқор ретінде ЖАО-ға бұрын жүзеге асырылған және жеке білім беру ұйымдарында МБТ-ны орналастыру мен қаржыландыруға байланысты функциялар мен өкілеттіктерді, сондай-ақ олардан туындайтын қажетті іс-шараларды тапсырады.
- Бұған МБТ алатын мектептердің тізімі, кредиторлық (дебиторлық) берешектің бар-жоғы туралы мәліметтер, А2 және А3 компоненттерін алатын жеке орта білім беру ұйымдары туралы жылдар бойынша бөлінген төлемдер туралы ақпарат, орта білім беру ұйымы объектісінің нысаналы мақсатының өзгермеуі туралы қолданыстағы келісімдердің нотариалды куәландырылған көшірмелері және оператор мен жеке білім беру ұйымы арасындағы алдын ала шарттар қоса беріледі;
- Пилоттық жобаны іске асыру мақсатында өзге де функцияларды жүзеге асырады.
Қазынашылық органдары веб-порталда білім басқармасы немесе білім бөлімі қалыптастырған төлем тапсырмалары бойынша төлем жүргізеді.
МБТ көлемі ЖАО тарапынан келесі негіздерге сүйене отырып айқындалады:
- білім беру объектісінің жобалық қуаты, инфрақұрылымдық және "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары ескеріле отырып;
- білім басқармасы немесе білім бөлімі ұсынған тиісті талдау қоса берілген өңірдің оқушы орындарына қажеттілігі;
- Әдістемеге сәйкес есептелген орташа жылдық контингент;– тиісті қаржы жылына ЖАО бөлген бюджет қаражатының көлемі.
Ай сайынғы төлемдерді есептеу үшін қолданылатын нақты оқушылар контингенті жеке орта білім беру ұйымының есептік деректері негізінде айқындалады және оқуға қабылдау немесе оқудан шығару туралы бұйрықтармен расталады. Ай ішінде қабылдау немесе шығару жағдайында нақты контингент есепті айдағы нақты оқу кезеңіне пропорционалды түрде есептеледі.
Орташа жылдық контингент – оқу жылы ішінде нақты оқитындардың орташа санын көрсететін көрсеткіш. Ол МБТ көлемін ұзақ мерзімді жоспарлау және болжау үшін қолданылады.
Өңірдегі оқушы орындарына қажеттілік өзгерген жағдайда ЖАО бөлінген бюджет қаражаты шегінде тиісті шешім қабылдап, МБТ көлеміне түзету енгізеді және жаңартылған жиынтық есепті веб-порталда орналастырады.
Бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және 2025 жылғы 1 қыркүйектен бастап туындаған құқықтық қатынастарға қолданылады.