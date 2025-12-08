Қазақстанда жекеменшік мектептер үшін жаңа мемлекеттік тапсырыс жүйесі іске қосылды
Жоба қаржыландырудың ашықтығын арттыруға, мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамытуға және барлық балалар үшін сапалы білімнің қолжетімділігін қамтамасыз етуге бағытталған.
Оқу-ағарту министрлігі соңғы жылдары ел бойынша жекеменшік мектептер санының артып, мыңға жеткенін атап өтті. Білім беру саласындағы жеке бизнестің үлесін ұлғайту - жақсы үрдіс, алайда мемлекеттік тапсырыстың қолданыстағы тәртібі жаңартуды талап етеді.
Жүргізілген талдау реформаның қажеттілігі оқушыларды есепке алу мен жекеменшік мектептерді қаржыландырудағы анықталған сәйкессіздіктерге байланысты екенін көрсетті. Кейбір жағдайларда балалар іс жүзінде бір ұйымда оқыды, бірақ ұлттық білім беру базасының мәліметтері бойынша мемлекеттік тапсырыс алған басқа ұйымда тізімге алынды.
Жекелеген өңірлерде мектептер қаржыландыру алуды жалғастыра отырып, жүйеден шыққан оқушылар туралы мәліметтерді жүйеде ұстады. Сондай-ақ, білім беру қызметін жүзеге асырмаған, бірақ мемлекеттік тапсырыс алушы ретінде тіркелген ұйымдарда оқу үшін қаражат есептеу жағдайлары анықталды.
Атап өтілгендей, осы мәселелерді шешу және түрлендірулердің негізгі элементтерінің бірі жаңа ақпараттық жүйе болады. Оны Қаржы министрлігінің "Ақпараттық-есепке алу орталығы" АҚ әзірледі. Ол қазірдің өзінде сандық платформаға енгізілген "Е-Qazyna.kz" пайдаланушылардың жұмысын жеңілдетіп қана қоймай, деректердің дұрыстығын бақылауды күшейтеді: жүйе білім алушылардың саны мен контингентін, рұқсат беру құжаттарының болуын автоматты түрде тексереді және білім берудің ақпараттық жүйелерін біріктіреді.
Бірыңғай әкімшілендіруді қамтамасыз ету үшін "Қаржы орталығы" АҚ Қаржы министрлігінің қарамағына берілді. Ол пилоттық жобаның операторы болып табылады және ұйымдастырушылық-әдістемелік сүйемелдеуді, қатысушылардың консультацияларын, қабылданған актілер бойынша мониторинг пен төлемді қамтамасыз етеді.
Жаңа ақпараттық жүйе ағымдағы жылдың 12 қарашасында іске қосылды. Қаржы министрлігі Білім беру қызметтері саласында цифрландыруды енгізе отырып, мемлекеттік тапсырыс бойынша бюджет қаражатының қозғалысын неғұрлым ашық және түсінікті етуге, сондай-ақ уақтылы және негізделген қаржыландыру мәселелерін әкімшілендіруге ниетті.
Инновация бюджетке түсетін жүктемені азайтады, бәсекелестікті арттырады және білім беру саласына жеке инвестицияларды көбірек тартады.