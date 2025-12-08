#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
508.3
592.17
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
508.3
592.17
6.63
Құқық

Қазақстанда жекеменшік мектептер үшін жаңа мемлекеттік тапсырыс жүйесі іске қосылды

Школьники, ученики, школа, школы, частная школа, частные школы, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.12.2025 16:50 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Оқу-ағарту министрлігінің және Алматы, Астана және Шымкент әкімдіктерінің бірлескен бұйрығымен "2025-2026 оқу жылына арналған жеке білім беру ұйымдарында орта білім беруге мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастырудың жаңа тетігі" пилоттық жобасы бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жоба қаржыландырудың ашықтығын арттыруға, мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамытуға және барлық балалар үшін сапалы білімнің қолжетімділігін қамтамасыз етуге бағытталған.

Оқу-ағарту министрлігі соңғы жылдары ел бойынша жекеменшік мектептер санының артып, мыңға жеткенін атап өтті. Білім беру саласындағы жеке бизнестің үлесін ұлғайту - жақсы үрдіс, алайда мемлекеттік тапсырыстың қолданыстағы тәртібі жаңартуды талап етеді.

Жүргізілген талдау реформаның қажеттілігі оқушыларды есепке алу мен жекеменшік мектептерді қаржыландырудағы анықталған сәйкессіздіктерге байланысты екенін көрсетті. Кейбір жағдайларда балалар іс жүзінде бір ұйымда оқыды, бірақ ұлттық білім беру базасының мәліметтері бойынша мемлекеттік тапсырыс алған басқа ұйымда тізімге алынды.

Жекелеген өңірлерде мектептер қаржыландыру алуды жалғастыра отырып, жүйеден шыққан оқушылар туралы мәліметтерді жүйеде ұстады. Сондай-ақ, білім беру қызметін жүзеге асырмаған, бірақ мемлекеттік тапсырыс алушы ретінде тіркелген ұйымдарда оқу үшін қаражат есептеу жағдайлары анықталды.

Атап өтілгендей, осы мәселелерді шешу және түрлендірулердің негізгі элементтерінің бірі жаңа ақпараттық жүйе болады. Оны Қаржы министрлігінің "Ақпараттық-есепке алу орталығы" АҚ әзірледі. Ол қазірдің өзінде сандық платформаға енгізілген "Е-Qazyna.kz" пайдаланушылардың жұмысын жеңілдетіп қана қоймай, деректердің дұрыстығын бақылауды күшейтеді: жүйе білім алушылардың саны мен контингентін, рұқсат беру құжаттарының болуын автоматты түрде тексереді және білім берудің ақпараттық жүйелерін біріктіреді.

Бірыңғай әкімшілендіруді қамтамасыз ету үшін "Қаржы орталығы" АҚ Қаржы министрлігінің қарамағына берілді. Ол пилоттық жобаның операторы болып табылады және ұйымдастырушылық-әдістемелік сүйемелдеуді, қатысушылардың консультацияларын, қабылданған актілер бойынша мониторинг пен төлемді қамтамасыз етеді.

Жаңа ақпараттық жүйе ағымдағы жылдың 12 қарашасында іске қосылды. Қаржы министрлігі Білім беру қызметтері саласында цифрландыруды енгізе отырып, мемлекеттік тапсырыс бойынша бюджет қаражатының қозғалысын неғұрлым ашық және түсінікті етуге, сондай-ақ уақтылы және негізделген қаржыландыру мәселелерін әкімшілендіруге ниетті.

Инновация бюджетке түсетін жүктемені азайтады, бәсекелестікті арттырады және білім беру саласына жеке инвестицияларды көбірек тартады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жаңа оқулықтар іске қосылды: Қазақстанның 31 мектебінде тестілеу басталды
10:47, 11 қыркүйек 2024
Жаңа оқулықтар іске қосылды: Қазақстанның 31 мектебінде тестілеу басталды
Қазақстанда бірыңғай платформада бірқатар мемлекеттік қызметтер көрсету бойынша пилоттық жоба іске қосылды
15:44, 26 мамыр 2025
Қазақстанда бірыңғай платформада бірқатар мемлекеттік қызметтер көрсету бойынша пилоттық жоба іске қосылды
Қазақстанда колледждерде білім алуға мемлекеттік тапсырыс 60 мың орынға ұлғайтылды
11:21, 17 мамыр 2024
Қазақстанда колледждерде білім алуға мемлекеттік тапсырыс 60 мың орынға ұлғайтылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: